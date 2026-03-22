Borussia Dortmund vs Hamburger SV, Sempat Tertinggal 2-0, Die Borussen Bangkit dan Menang 3-2

BORUSSIA Dortmund berhasil memetik kemenangan dramatis saat menjamu Hamburger SV (HSV) dalam lanjutan Bundesliga di Signal Iduna Park, Minggu (22/3) dini hari WIB). Sempat tertinggal dua gol di babak pertama, Die Borussen bangkit di babak kedua untuk mengunci kemenangan tipis 3-2.
Pertandingan ini diwarnai dengan drama tiga tendangan penalti yang menjadi titik balik bagi tuan rumah.
Dortmund mengawali laga dengan kurang meyakinkan setelah tertinggal lebih dulu melalui gol Philip Otele pada menit ke-19 dan Sambi Lokonga di menit ke-38.
Upaya mengejar ketertinggalan di paruh pertama bahkan sempat buntu saat Felix Nmecha gagal mengeksekusi peluang dari titik putih.
Memasuki babak kedua, pelatih Dortmund, Niko Kovac, melakukan langkah berani dengan memasukkan Serhou Guirassy dan Ramy Bensebaini untuk menggantikan Karim Adeyemi serta Alessandro Reggiani. Perubahan taktik ini terbukti menjadi kunci kebangkitan tim.
Kebangkitan Dortmund dimulai pada menit ke-73 saat Ramy Bensebaini sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti setelah pelanggaran yang dilakukan pemain HSV, Mikelbrencis. Skor berubah menjadi 1-2.
Hanya berselang lima menit, Serhou Guirassy mencatatkan namanya di papan skor. Guirassy berhasil memanfaatkan bola rebound hasil tepisan kiper HSV untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-78.
Drama kembali terjadi di menit ke-84 setelah Ryerson dilanggar di kotak terlarang. Bensebaini kembali maju sebagai eksekutor dan dengan tenang mencetak gol keduanya, sekaligus membalikkan keadaan menjadi 3-2 untuk keunggulan Dortmund.
Usai laga, Co-Trainer Dortmund, Robert Kovac, mengaku sempat kecewa dengan performa tim di awal pertandingan.
"Kami melakukan kesalahan individu di lini belakang dan itu dihukum," ujar Robert Kovac kepada Sky-Mikro, dikutip dari *flashscore.de*.
Kemenangan ini membuat Dortmund semakin kokoh di posisi kedua klasemen sementara Bundesliga dengan koleksi 58 poin. Catatan ini sekaligus melampaui perolehan poin mereka di sepanjang musim lalu (57 poin) dan memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang saat menjamu HSV sejak Februari 2018. (Z-1)
