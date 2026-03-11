Pengganti Ideal Martin Odegaard? 3 Alasan Arsenal Serius Incar Julian Brandt

Gelandang Borussia Dortmund Julian Brandt(AFP/UWE KRAFT)

KRISIS kreativitas yang dialami Arsenal saat Martin Ødegaard absen akibat cedera lutut musim ini memaksa Mikel Arteta dan manajemen klub bergerak cepat di bursa transfer. Nama bintang Borussia Dortmund, Julian Brandt, kini berada di posisi teratas daftar belanja The Gunners untuk musim panas 2026.

Solusi Cerdas di Tengah Badai Cedera

Hingga Maret 2026, Ødegaard baru mencatatkan 13 kali starter di Liga Primer Inggris. Ketergantungan tinggi pada sang kapten membuat alur serangan Arsenal seringkali buntu ketika pemain asal Norwegia itu menepi. Julian Brandt, yang kini berusia 29 tahun, dianggap sebagai profil yang paling mendekati standar kreativitas yang diinginkan Arteta.

Salah satu daya tarik utama Brandt adalah statusnya yang akan menjadi free agent pada Juni 2026. Dortmund dilaporkan gagal mencapai kesepakatan kontrak baru, yang berarti Arsenal bisa mendapatkan salah satu playmaker terbaik Eropa secara gratis.

Analisis Taktik: Mengapa Brandt Cocok untuk Arteta?

Berbeda dengan gelandang serang pada umumnya, Brandt memiliki kemampuan adaptasi taktik yang luar biasa. Berikut adalah beberapa poin kunci keunggulannya:

Versatilitas: Brandt fasih bermain sebagai gelandang tengah (nomor 8), gelandang serang (nomor 10), hingga pemain sayap.

Brandt fasih bermain sebagai gelandang tengah (nomor 8), gelandang serang (nomor 10), hingga pemain sayap. Visi Bermain: Dengan rata-rata 2.8 umpan kunci per pertandingan, ia mampu membelah pertahanan lawan yang bermain blok rendah.

Dengan rata-rata 2.8 umpan kunci per pertandingan, ia mampu membelah pertahanan lawan yang bermain blok rendah. Pengalaman Eropa: Memiliki lebih dari 300 penampilan di level tertinggi bersama Leverkusen dan Dortmund, serta pengalaman reguler di Liga Champions.

Tabel Perbandingan: Brandt vs Ødegaard (Musim 2025/2026)

Metrik (Per 90 Menit) Julian Brandt Martin Ødegaard Gol 0.38 0.15 Assist 0.22 0.41 Umpan Kunci 2.8 3.1 Akurasi Umpan 84% 87%

Persaingan dengan Barcelona

Langkah Arsenal tidak akan mudah. Barcelona, di bawah arahan Hansi Flick, juga mengincar jasa Brandt. Flick sangat mengenal kemampuan sang gelandang saat masih menangani Timnas Jerman. Namun, daya tarik Liga Primer Inggris dan proyek jangka panjang Arsenal di bawah Arteta diprediksi menjadi faktor penentu bagi Brandt untuk memilih London Utara sebagai pelabuhan berikutnya.

Jika transfer ini terealisasi, Arsenal tidak hanya mendapatkan pelapis Ødegaard, tetapi juga pesaing utama yang akan meningkatkan level kompetisi di lini tengah Emirates Stadium.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.