Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Preview Union Berlin vs Werder Bremen: Pertarungan di Papan Tengah dan Misi Menjauh dari Zona Merah

08/3/2026 10:30
Preview Union Berlin vs Werder Bremen: Pertarungan di Papan Tengah dan Misi Menjauh dari Zona Merah
Union Berlin vs Werder Bremen(MI/AI)

DUEL pekan ke-25 Bundesliga 2025/2026 akan mempertemukan Union Berlin vs Werder Bremen di Stadion An der Alten Forsterei pada Minggu, 8 Maret 2026. Laga ini sangat penting bagi kedua tim yang memiliki misi berbeda di tabel klasemen.

Analisis Kekuatan Tim

Union Berlin di bawah asuhan Steffen Baumgart masih berupaya menemukan konsistensi di papan tengah. Meskipun sempat mengalahkan tim papan atas seperti Bayer Leverkusen, mereka seringkali kesulitan saat bermain tandang. Namun, bermain di Alten Forsterei selalu memberikan energi tambahan bagi Die Eisernen yang dikenal memiliki pertahanan gerendel di rumah sendiri.

Di sisi lain, Werder Bremen yang kini ditangani Daniel Thioune tengah berjuang lolos dari jeratan zona degradasi. Kemenangan 2-0 atas Heidenheim pekan lalu memberikan nafas baru bagi publik Weserstadion. Masalah utama Bremen musim ini adalah performa tandang yang buruk, di mana mereka seringkali kehilangan poin di menit-menit akhir pertandingan.

Baca juga : Werder Bremen vs Union Berlin, Gol Tunggal Marco Grull Pastikan Kemenangan Die Werderaner

Informasi Pertandingan

  • Stadion: Stadion An der Alten Forsterei, Berlin
  • Waktu: Minggu, 8 Maret 2026 | 23.30 WIB
  • Wasit: Timo Gerach  

Statistik Head to Head (H2H)

                                                                                                                                                                                                                               

Tanggal Pertandingan Skor
24/10/2025 Werder Bremen vs Union Berlin 1-0
03/05/2025 Union Berlin vs Werder Bremen 2-2
21/12/2024 Werder Bremen vs Union Berlin 4-1

Berita Tim & Prediksi Lineup

Union Berlin dipastikan tampil tanpa Diogo Leite dan Robert Skov karena cedera otot. Hal ini memaksa Baumgart untuk mengandalkan Leopold Querfeld di jantung pertahanan.

Werder Bremen juga kehilangan beberapa pilar pertahanan seperti Amos Pieper dan Maximilian Wober. Daniel Thioune kemungkinan besar akan memasang duet Niklas Stark dan Marco Friedl untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Baca juga : Menang di Kandang Bremen, Union Naik ke Peringkat Dua Bundesliga

Prediksi Susunan Pemain

Union Berlin (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Schafer, Jeong; Ilic.

Werder Bremen (4-3-3): Backhaus; Sugawara, Stark, Friedl, Deman; Puertas, Stage, Lynen; Grull, Topp, Schmid.

People Also Ask (FAQ)

Siapa pencetak gol terbanyak Union Berlin saat ini?
Rani Khedira dan Leopold Querfeld menjadi salah satu kontributor gol utama bagi Union Berlin di musim 2025/2026.

Apakah Werder Bremen pernah menang di Alten Forsterei?
Dalam sejarah Bundesliga, Werder Bremen pernah meraih kemenangan di markas Union, namun dalam beberapa musim terakhir Union lebih mendominasi saat bermain di kandang.

Prediksi Skor Akhir

Melihat urgensi poin bagi kedua tim, pertandingan diprediksi berjalan terbuka. Namun, keunggulan bermain di kandang memberikan Union Berlin sedikit keunggulan teknis dan mental.

Prediksi Skor: Union Berlin 2-1 Werder Bremen

PENAFIAN

 

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
 



Editor : Thalatie Yani
