Mainz vs Stuttgart 2-2, Gol Menit Akhir Buyarkan Kemenangan Die Roten

Drama 4 gol tersaji saat Mainz tahan imbang Stuttgart 2-2. Gol telat Danny da Costa gagalkan comeback kilat Deniz Undav dkk. (Mainz)

MAINZ 05 berhasil memaksakan hasil imbang 2-2 dalam laga dramatis melawan Stuttgart di lanjutan Bundesliga, Minggu (8/3). Gol penyama kedudukan yang dicetak Danny da Costa pada masa injury time menggagalkan kemenangan Stuttgart yang sebenarnya sudah di depan mata.

Hasil ini membuat rekor tak menang Mainz bertambah menjadi empat laga. Sementara bagi Stuttgart, tambahan satu poin ini membuat mereka hanya terpaut dua angka dari RB Leipzig dalam persaingan ketat memperebutkan zona Liga Champions.

Dominasi Awal Stuttgart dan Kebangkitan Mainz

Stuttgart langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Kiper Mainz, Daniel Batz, dipaksa bekerja keras melakukan penyelamatan gemilang untuk menghalau tembakan keras Maximilian Mittelstädt. Tim tamu sempat mendominasi penguasaan bola hingga 73 persen di awal laga.

Mainz bukannya tanpa perlawanan. Pada menit ke-30, tuan rumah sempat mencetak gol, namun wasit Matthias Jollenbeck menganulirnya karena menganggap terjadi pelanggaran terhadap kiper Stuttgart, Alexander Nubel.

Setelah peluang emas lewat sundulan Lee Jae-Sung sempat meleset, gelandang asal Korea Selatan itu membayar tuntas kesalahannya semenit kemudian. Lee membawa Mainz unggul 1-0 sebelum turun minum lewat sundulan tajam yang tak mampu dihalau Nubel.

Comeback Kilat dan Penutup Dramatis

Memasuki babak kedua, Mainz memiliki beberapa peluang emas untuk menggandakan keunggulan. Alexander Nubel tampil apik dengan menepis sepakan jarak jauh Kaishu Sano dan tembakan Sheraldo Becker. Keberuntungan sempat memihak Stuttgart ketika Phillip Tietz gagal menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong, disusul bola rebound Paul Nebel yang hanya membentur tiang gawang.

Kegagalan Mainz memanfaatkan peluang harus dibayar mahal pada 15 menit terakhir laga. Stuttgart melakukan comeback kilat yang mengejutkan publik tuan rumah. Ermedin Demirovic menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-76, dan hanya berselang satu menit, Deniz Undav berlari bebas dari garis tengah untuk membawa Stuttgart berbalik unggul 2-1.

Saat laga seolah akan berakhir untuk kemenangan tim tamu, Stuttgart kehilangan konsentrasi di lini belakang. Memanfaatkan celah tersebut, Danny da Costa muncul sebagai pahlawan Mainz dengan menyapu bola masuk ke gawang pada masa injury time.

Skor imbang 2-2 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Mainz masih tertahan di peringkat bawah, hanya unggul dua poin dari zona tiga terbawah klasemen sementara Bundesliga. (Flash Score/Z-2)