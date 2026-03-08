Heidenheim vs Hofdenheim: Alexander Prass Mengamuk, Hoffenheim Hancurkan Heidenheim 4-2 dan Tembus Tiga Besar

Hoffenheim menang telak 4-2 atas Heidenheim berkat dua gol Alexander Prass. Kemenangan ini membawa Hoffenheim tembus peringkat tiga besar klasemen Bundesliga.(Hoffenheim)

HOFFENHEIM sukses memetik kemenangan krusial dalam ambisi mereka memburu tiket Liga Champions setelah melibas tuan rumah Heidenheim dengan skor 4-2, Minggu (8/3). Alexander Prass menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol di babak pertama, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Hoffenheim atas Heidenheim menjadi enam laga beruntun.

Tampil di hadapan pendukung lawan, Die Kraichgauer langsung tancap gas demi menebus hasil minor di dua laga sebelumnya. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-30 lewat aksi ciamik Alexander Prass.

Dominasi Prass dan Drama VAR

Gol pembuka bermula dari kerja sama satu-dua yang apik antara Prass dan Fisnik Asllani. Prass kemudian melepaskan tembakan keras yang menghantam bagian bawah mistar gawang sebelum masuk ke gawang Heidenheim. Bagi tuan rumah, ini merupakan ke-10 kalinya mereka kebobolan lebih dulu dalam 13 laga kandang musim ini.

Nasib buruk Heidenheim kian bertambah tepat sebelum turun minum. Prass kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan terobosan dari Andrej Kramaric. Meski sempat dianulir karena dugaan offside, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut setelah peninjauan panjang melalui VAR. Skor 2-0 menutup babak pertama.

Hujan Gol di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, manajer Heidenheim, Frank Schmidt, melakukan pergantian ganda demi mengejar ketertinggalan. Namun, hanya empat menit setelah laga dimulai kembali, Fisnik Asllani memperlebar keunggulan Hoffenheim menjadi 3-0 setelah memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper Diant Ramaj.

Heidenheim sempat mendapatkan harapan saat Luca Kerber memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 pada menit ke-60. Tuan rumah bahkan hampir membuat kedudukan menjadi 3-2 melalui Christian Conteh, namun gol itu dianulir VAR karena saudaranya, Sirlord Conteh, sudah lebih dulu terjebak offside.

Hoffenheim seolah mengunci kemenangan ketika Tim Lemperle mencetak gol keempat tim tamu setelah menerima umpan Bazoumana Toure. Meski Heidenheim sempat menambah satu gol lagi lewat sundulan Luca Kerber yang mengenai badan Lemperle sebelum masuk ke gawang, skor 4-2 tetap bertahan hingga laga usai.

Kemenangan ini membawa Hoffenheim meroket ke peringkat ketiga klasemen sementara Bundesliga. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Heidenheim kian terpuruk di dasar klasemen dan terpaut sembilan poin dari zona aman degradasi. (Flash Score/Z-2)