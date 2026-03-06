Preview Heidenheim vs Hoffenheim: Misi Mustahil Juru Kunci

Headline
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di pekan ke-25 Bundesliga Jerman 2025/2026 saat juru kunci 1. FC Heidenheim menjamu tim peringkat ketiga TSG Hoffenheim di Voith-Arena, Sabtu (7/3) malam WIB. Laga ini menjadi ujian berat bagi tuan rumah yang sedang berjuang keluar dari jerat degradasi.
Heidenheim memasuki laga ini dengan beban berat. Hingga pekan ke-24, mereka masih terbenam di dasar klasemen dengan koleksi 14 poin. Performa lini belakang menjadi masalah utama Frank Schmidt, di mana gawang Kevin Müller sudah kebobolan 53 gol musim ini. Kekalahan 0-2 dari Werder Bremen pekan lalu semakin memperburuk mentalitas tim yang hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir.
Di kubu lawan, TSG Hoffenheim sedang menikmati musim yang luar biasa di bawah arahan Christian Ilzer. Menempati posisi ke-3 dengan 46 poin, Hoffenheim hanya kalah selisih gol dari peringkat kedua. Meski sempat terpeleset kalah 0-1 dari St. Pauli pekan lalu, mereka tetap diunggulkan berkat kedalaman skuad dan ketajaman Andrej Kramaric yang sudah membukukan 10 gol.
Heidenheim diprediksi akan bermain defensif dan mengandalkan serangan balik cepat melalui sisi sayap yang dihuni Sirlord Conteh. Namun, absennya bek sayap utama seperti Marnon-Busch akan menjadi celah yang bisa dieksploitasi oleh pemain sayap Hoffenheim, Alexander Prass dan Valentin Gendrey.
Hoffenheim kemungkinan besar akan mendominasi penguasaan bola dengan formasi tiga bek mereka. Kreativitas Florian Grillitsch di lini tengah akan menjadi kunci untuk menyuplai bola kepada duet Kramaric dan Marius Bülter di lini depan.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|25/10/2025
|Hoffenheim vs Heidenheim
|3-1
|09/03/2025
|Hoffenheim vs Heidenheim
|1-1
|27/10/2024
|Heidenheim vs Hoffenheim
|0-0
Bagi Heidenheim, setiap poin saat ini berharga seperti emas. Namun, menghadapi Hoffenheim yang sedang mengincar zona Liga Champions membutuhkan performa yang hampir sempurna. Jika tidak mampu membenahi koordinasi lini belakang, Voith-Arena kemungkinan besar akan kembali menjadi saksi kekalahan tuan rumah.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
