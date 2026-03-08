Wolfsburg vs Hamburger SV 2-1, Drama Tiga Penalti di Volkswagen Arena

Headline
HAMBURGER SV (HSV) berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas VfL Wolfsburg dalam lanjutan Bundesliga, Minggu (8/3). Dalam laga yang diwarnai tiga tendangan penalti, tim asuhan Merlin Polzin sukses mengamankan kemenangan tipis 2-1 sekaligus menjadi kemenangan tandang kedua mereka musim ini.
Hasil ini memperpanjang tren negatif Wolfsburg yang belum pernah merasakan kemenangan di Bundesliga sejak pertengahan Januari lalu. Sebaliknya bagi Hamburg, tambahan tiga poin ini memutus catatan buruk mereka yang gagal menang dalam tiga laga liga sebelumnya.
Tampil di hadapan pendukung sendiri, Wolfsburg memulai laga dengan agresif. Jesper Lindstrøm sempat mengancam di awal laga, namun penyelesaian akhirnya masih melenceng. Tekanan tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-15 setelah Daniel Elfadli melakukan pelanggaran terhadap Yannick Gerhardt di kotak terlarang.
Christian Eriksen yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan penalti yang tenang membawa Wolfsburg unggul 1-0. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama.
Pada menit ke-32, giliran Hamburg yang mendapatkan hadiah penalti setelah VAR mengonfirmasi pelanggaran Moritz Jenz terhadap Luka Vuškovic. Vuškovic yang mengambil tendangan tersebut dan berhasil menaklukkan kiper Kamil Grabara meskipun bola sempat terbaca. Hamburg nyaris berbalik unggul sebelum turun minum, namun tendangan bebas Jean-Luc Dompé hanya membentur tiang gawang.
Memasuki babak kedua, Hamburg terus menekan. Upaya Ransford-Yeboah Königsdörffer sempat digagalkan Grabara, sementara kiper Hamburg, Daniel Heuer Fernandes, tampil sigap menghalau sundulan Konstantinos Koulierakis.
Drama penalti kembali terjadi sebelum laga berjalan satu jam. Jonas Adjetey dianggap melakukan pelanggaran karena menarik baju Vuškovic di area terlarang. Kali ini, Jean-Luc Dompé maju sebagai eksekutor dan sukses membawa Hamburg unggul 2-1.
Tertinggal satu gol, Wolfsburg berusaha keras menyamakan kedudukan. Namun, keberuntungan tampaknya tidak memihak skuat asuhan Daniel Bauer. Sundulan Dženan Pejcinovic membentur tiang gawang, sementara peluang dari pemain pengganti Kento Shiogai dan Adam Daghim juga gagal membuahkan hasil.
Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 untuk kemenangan tim tamu tetap bertahan. Hasil ini membuat Wolfsburg kian terpuruk di papan bawah, sementara Hamburg sukses merangkak naik ke posisi aman di papan tengah klasemen sementara Bundesliga. (Flash Score/Z-2)
