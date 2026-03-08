Leipzig vs Augsburg 2-1, Drama Gol Bunuh Diri Menit Akhir

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
RB Leipzig akhirnya mengakhiri puasa kemenangan di kandang setelah memetik kemenangan dramatis 2-1 atas Augsburg dalam lanjutan Bundesliga, Minggu (8/3). Kemenangan ini dipastikan lewat gol bunuh diri pemain lawan, Arthur Chaves, pada masa injury time.
Hasil ini membawa skuat asuhan Marco Rose naik ke peringkat kelima klasemen sementara Bundesliga, memiliki poin yang sama dengan Stuttgart di posisi keempat. Bagi Leipzig, ini adalah momen krusial untuk menjaga asa mereka kembali ke zona Liga Champions.
Laga di Red Bull Arena dimulai dengan tensi tinggi. Christoph Baumgartner hampir membawa tuan rumah unggul pada menit kelima, namun tendangannya melenceng tipis. Nasib sial justru menghampiri Baumgartner 18 menit kemudian saat ia dianggap melakukan handball di kotak terlarang.
Wasit Martin Petersen menunjuk titik putih setelah berkonsultasi dengan VAR. Namun, kiper Leipzig Maarten Vandervoordt tampil sebagai pahlawan dengan menepis tendangan penalti bek Augsburg, Kevin Schlotterbeck.
Meski gagal penalti, Augsburg justru berhasil mencuri keunggulan enam menit sebelum jeda. Berawal dari umpan terobosan Fabian Rieder, bola dikirimkan kepada Robin Fellhauer yang langsung melepaskan tembakan first-time untuk menaklukkan Vandervoordt. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Leipzig terus menggempur pertahanan Augsburg demi mencari gol penyeimbang. Finn Dahmen, kiper Augsburg, dipaksa bekerja keras menepis peluang Baumgartner dan Ridle Baku. Keberuntungan sempat memihak Augsburg saat sundulan Castello Lukeba hanya membentur tiang gawang.
Terus menekan, Leipzig akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-75. Yan Diomande melakukan aksi individu dengan merangsek masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihalau Dahmen. Skor pun berubah menjadi imbang 1-1.
Menjelang laga usai, Augsburg hampir saja membawa pulang tiga poin saat Rodrigo Ribeiro mencungkil bola melewati kiper, namun bola membentur tiang gawang. Kegagalan ini harus dibayar mahal oleh tim tamu.
Pada masa injury time, sebuah umpan silang ke kotak penalti Augsburg ditepis oleh Dahmen. Sialnya, bola justru memantul mengenai badan Arthur Chaves dan masuk ke gawang sendiri. Gol bunuh diri tersebut memicu perayaan liar di publik Saxony sekaligus mengakhiri catatan tiga laga tak terkalahkan Augsburg.
Meskipun kalah secara menyakitkan, Augsburg tetap tertahan di peringkat kesembilan dengan selisih sembilan poin yang relatif aman dari zona degradasi. (Flash Score/Z-2)
Simak preview RB Leipzig vs Augsburg di Bundesliga Matchday 25. Analisis taktik, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci duel di Red Bull Arena.
Kemenangan atas Cologne ini memperpanjang catatan impresif Augsburg, yang kini tidak terkalahkan dalam tujuh laga kandang terakhir.
Preview lengkap Augsburg vs FC Köln di Bundesliga 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik H2H terbaru di sini.
Wolfsburg memperpanjang tren negatif tanpa kemenangan setelah takluk 3-2 dari Augsburg. Drama penalti dan gol telat Elvis Rexhbecaj benamkan tuan rumah.
Gol semata wayang Alexis Claude-Maurice dari titik putih, sepuluh menit sebelum laga usai, menjadi pembeda dalam laga Bundesliga antara Augsburg dan Heidenheim.
Kemenangan atas Union Berlin menjadi modal berharga bagi Werder Bremen dalam misi menjauh dari zona degradasi Bundesliga.
Meski berakhir tanpa gol, pertandingan Bundesliga ini menyajikan duel taktis yang intens, ketika pertahanan kokoh St Pauli berhasil meredam dominasi penguasaan bola Eintracht Frankfurt.
Preview Union Berlin vs Werder Bremen di Bundesliga 2026. Analisis performa di Alten Forsterei, statistik kunci, prediksi skor, dan kondisi pemain terbaru.
Preview lengkap St Pauli vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga 2026. Analisis performa, statistik kunci, prediksi skor, dan susunan pemain di Millerntor.
Hamburger SV raih kemenangan tandang krusial 2-1 atas Wolfsburg. Penalti Luka Vuškovic dan Jean-Luc Dompé pastikan tiga poin bagi tim tamu.
Duel dramatis 6 gol tersaji saat Freiburg tahan imbang Bayer Leverkusen 3-3. Vincenzo Grifo resmi jadi top skor sepanjang masa klub lewat gol bersejarahnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved