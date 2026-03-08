Leipzig vs Augsburg 2-1, Drama Gol Bunuh Diri Menit Akhir

RB Leipzig sukses raih kemenangan dramatis atas Augsburg berkat gol bunuh diri Arthur Chaves di menit akhir. Simak jalannya laga seru Bundesliga di sini.(RB Leipzig)

RB Leipzig akhirnya mengakhiri puasa kemenangan di kandang setelah memetik kemenangan dramatis 2-1 atas Augsburg dalam lanjutan Bundesliga, Minggu (8/3). Kemenangan ini dipastikan lewat gol bunuh diri pemain lawan, Arthur Chaves, pada masa injury time.

Hasil ini membawa skuat asuhan Marco Rose naik ke peringkat kelima klasemen sementara Bundesliga, memiliki poin yang sama dengan Stuttgart di posisi keempat. Bagi Leipzig, ini adalah momen krusial untuk menjaga asa mereka kembali ke zona Liga Champions.

Drama Penalti dan Dominasi Awal

Laga di Red Bull Arena dimulai dengan tensi tinggi. Christoph Baumgartner hampir membawa tuan rumah unggul pada menit kelima, namun tendangannya melenceng tipis. Nasib sial justru menghampiri Baumgartner 18 menit kemudian saat ia dianggap melakukan handball di kotak terlarang.

Wasit Martin Petersen menunjuk titik putih setelah berkonsultasi dengan VAR. Namun, kiper Leipzig Maarten Vandervoordt tampil sebagai pahlawan dengan menepis tendangan penalti bek Augsburg, Kevin Schlotterbeck.

Meski gagal penalti, Augsburg justru berhasil mencuri keunggulan enam menit sebelum jeda. Berawal dari umpan terobosan Fabian Rieder, bola dikirimkan kepada Robin Fellhauer yang langsung melepaskan tembakan first-time untuk menaklukkan Vandervoordt. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Kebangkitan Leipzig di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Leipzig terus menggempur pertahanan Augsburg demi mencari gol penyeimbang. Finn Dahmen, kiper Augsburg, dipaksa bekerja keras menepis peluang Baumgartner dan Ridle Baku. Keberuntungan sempat memihak Augsburg saat sundulan Castello Lukeba hanya membentur tiang gawang.

Terus menekan, Leipzig akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-75. Yan Diomande melakukan aksi individu dengan merangsek masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihalau Dahmen. Skor pun berubah menjadi imbang 1-1.

Akhir Tragis bagi Augsburg

Menjelang laga usai, Augsburg hampir saja membawa pulang tiga poin saat Rodrigo Ribeiro mencungkil bola melewati kiper, namun bola membentur tiang gawang. Kegagalan ini harus dibayar mahal oleh tim tamu.

Pada masa injury time, sebuah umpan silang ke kotak penalti Augsburg ditepis oleh Dahmen. Sialnya, bola justru memantul mengenai badan Arthur Chaves dan masuk ke gawang sendiri. Gol bunuh diri tersebut memicu perayaan liar di publik Saxony sekaligus mengakhiri catatan tiga laga tak terkalahkan Augsburg.

Meskipun kalah secara menyakitkan, Augsburg tetap tertahan di peringkat kesembilan dengan selisih sembilan poin yang relatif aman dari zona degradasi. (Flash Score/Z-2)