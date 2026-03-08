FC Köln vs Borussia Dortmund: Dortmund Menang 2-1 di Markas FC Köln, Beier & Guirassy Jadi Pahlawan

Headline
BORUSSIA Dortmund berhasil memetik kemenangan krusial 2-1 saat bertandang ke markas 1. FC Köln dalam lanjutan Bundesliga, Sabtu (7/3). Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan keempat berturut-turut Die Schwarzgelben dalam rekor pertemuan melawan Die Geißböcke.
Kemenangan ini menjadi napas baru bagi Dortmund setelah sebelumnya menelan dua kekalahan beruntun yang mengakibatkan mereka tersingkir dari Liga Champions dan memperkecil peluang juara liga. Tampil di RheinEnergieStadion, Dortmund sempat tertekan di lima menit awal laga.
Tuan rumah Köln hampir unggul cepat lewat dua peluang Ísak Jóhannesson yang diblok Ramy Bensebaini, serta sundulan Youssoupha Niang yang ditepis gemilang kiper Gregor Kobel. Namun, kesalahan umpan dari Jóhannesson justru menjadi petaka bagi Köln.
Berawal dari serangan balik, Dortmund mendapatkan sepak pojok yang gagal disapu bersih oleh lini pertahanan tuan rumah. Serhou Guirassy yang berada di posisi tepat secara insting menyambar bola untuk membawa Dortmund unggul 1-0.
Menjelang akhir babak pertama, Köln kembali mendapat pukulan telak. Bek Jahmai Simpson-Pusey menerima kartu merah langsung setelah wasit meninjau VAR atas pelanggarannya terhadap Maximilian Beier dari belakang.
Unggul jumlah pemain, Dortmund tampil lebih percaya diri. Pada menit ke-60, keunggulan mereka bertambah menjadi 2-0. Kerja sama apik satu-dua antara Maximilian Beier dan Julian Brandt diselesaikan dengan tenang oleh Beier yang menyarangkan bola ke gawang Marvin Schwäbe.
Meski mendominasi, Dortmund sempat membuang peluang lewat Felix Nmecha dan Bensebaini yang tendangannya melenceng. Ketidakefektifan ini hampir berbayar mahal ketika tendangan Jakub Kami?ski berbelok arah setelah mengenai Waldemar Anton dan mengecoh Kobel di menit-menit akhir. Skor berubah menjadi 2-1.
Meski sempat didera ketegangan di sisa laga, Dortmund berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang. Hasil ini memutus tren negatif Dortmund yang gagal menang dalam tiga laga terakhir di semua kompetisi.
Tambahan tiga poin ini membuat Dortmund tetap terpaut 11 poin dari Bayern Munich di puncak klasemen, sekaligus menjaga jarak enam poin dari TSG Hoffenheim di posisi ketiga. Sebaliknya bagi Köln, kekalahan keempat dalam lima laga terakhir ini membuat mereka kini hanya terpaut dua poin di atas zona play-off degradasi. (Flash Score/Z-2)
