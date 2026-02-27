Preview Bundesliga: Augsburg vs Cologne: Misi Fuggerstädter Tembus Sepuluh Besar

Laga Bundesliga antara Augsburg dan Cologne(chatgpt)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di WWK Arena saat FC Augsburg menjamu Cologne dalam laga pembuka pekan ke-24 Bundesliga musim 2025/2026. Duel pada Sabtu (28/2) dini hari WIB itu menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang tengah berupaya mengamankan posisi di papan tengah sekaligus menjauh dari kejaran zona degradasi.

Augsburg menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Jess Thorup baru saja memetik kemenangan dramatis 3-2 atas Wolfsburg pekan lalu berkat gol telat Elvis Rexhbecaj.

Hasil tersebut membuat Fuggerstädter mencatatkan empat kemenangan dari lima laga terakhir mereka. Saat ini, Augsburg duduk di peringkat ke-10 klasemen dengan koleksi 28 poin.

Di sisi lain, Cologne datang ke Bavaria dengan rapor yang kurang meyakinkan. Meskipun berhasil menahan imbang tim papan atas Hoffenheim 2-2 di laga terakhir, Die Geißböcke tercatat belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.

Skuad asuhan Gerhard Struber kini tertahan di posisi ke-12 dengan 24 poin, hanya terpaut empat angka dari zona play-off degradasi.

Analisis Taktik dan Pemain Kunci

Augsburg kemungkinan besar akan mengandalkan kolektivitas lini tengah mereka yang sedang on-fire. Alexis Claude-Maurice dan Fabian Rieder menjadi motor serangan utama untuk menyuplai bola ke lini depan. Kekuatan utama Augsburg musim ini terletak pada performa kandang mereka yang impresif, di mana mereka tidak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir di WWK Arena.

Sementara itu, Cologne akan sangat bergantung pada ketajaman pemain muda mereka, Said El Mala. Pemain berusia 19 tahun tersebut telah mencetak 8 gol musim ini dan menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan lawan melalui kecepatannya. Namun, masalah utama Köln adalah performa tandang mereka; mereka belum pernah menang dalam tujuh laga tandang terakhir di Bundesliga.

Head-to-Head (H2H)

Secara historis, Cologne memiliki catatan yang cukup baik saat bertemu Augsburg. Dalam enam pertemuan terakhir, Köln tidak terkalahkan dengan rincian tiga kemenangan dan tiga hasil imbang. Menariknya, tiga pertemuan terakhir kedua tim selalu berakhir dengan skor identik 1-1.

Prediksi Susunan Pemain

FC Augsburg (4-3-1-2)

Labrovic; Wolf, Gouweleeuw, Schlotterbeck, Giannoulis; Onyeka, Jakic, Maier; Rexhbecaj; Claude-Maurice, Essende.

FC Cologne (4-2-2-2)

Urbig; Thielmann, Hübers, Pauli, Pacarada; Martel, Huseinbasic; Maina, Ljubicic; Said El Mala, Ragnar Ache.

Statistik Kunci

Augsburg memenangkan 4 dari 5 laga terakhir di Bundesliga.

Cologne belum pernah menang dalam 7 laga tandang terakhir musim ini.

Enam pertemuan terakhir kedua tim selalu menghasilkan gol bagi kedua belah pihak (BTTS).

Augsburg tidak terkalahkan dalam 7 laga kandang terakhir di WWK Arena.

Melihat performa terkini, Augsburg lebih diunggulkan untuk mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Namun, sejarah pertemuan menunjukkan Köln selalu memberikan perlawanan sengit. Prediksi Media Indonesia: Augsburg 2-1 Cologne.

Informasi Pertandingan Kompetisi Bundesliga Jerman (Pekan 24) Waktu Jumat, 27 Februari 2026 | 02.30 WIB Stadion WWK Arena, Augsburg

Pertandingan ini diperkirakan akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Augsburg akan mencoba mendominasi penguasaan bola, sementara Köln bakal mengandalkan serangan balik cepat melalui Said El Mala. Bagi para penggemar Bundesliga, laga ini menjadi pembuka pekan yang sangat menarik untuk disaksikan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.