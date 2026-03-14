Andhika Prasetyo
14/3/2026 04:07
Preview Dortmund vs Augsburg: Ambisi Die Borussen Jaga Tiket Liga Champions
Para pemain Borussia Dortmund melakukan selebrasi.(Bundesliga.com)

 

Borussia Dortmund akan berusaha mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen saat menjamu FC Augsburg. Laga Borussia Dortmund vs Augsburg bakal digelar di Signal Iduna Park, pada Sabtu (14/3) malam WIB. Kemenangan 2-1 atas FC Köln pekan lalu menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Niko Kovac untuk tetap berada di jalur persaingan zona Liga Champions.

Dominasi Kandang Die Borussen

Dortmund saat ini menempati peringkat kedua klasemen Bundesliga 2025/2026 dengan koleksi 55 poin. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Die Borussen memiliki catatan mentereng dengan memenangi sembilan dari 12 laga kandang musim ini. Satu-satunya kekalahan di Signal Iduna Park musim ini diderita saat menjamu Bayern Muenchen.

Namun, lini tengah Dortmund mendapat pukulan telak setelah kapten Emre Can dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera ACL. Selain Can, bek sayap Ramy Bensebaini juga harus absen karena akumulasi kartu kuning.

Info Pertandingan

  • Stadion: Signal Iduna Park, Dortmund
  • Waktu: Sabtu, 14 Maret 2026 | 21:30 WIB
  • Wasit: Bastian Dankert

Augsburg dan Ancaman Manuel Baum

FC Augsburg bertandang ke Dortmund dengan status tim peringkat sembilan. Di bawah kendali pelatih interim Manuel Baum, Fuggerstädter menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dengan meraih lima kemenangan dalam delapan laga terakhir mereka. Augsburg dikenal sebagai tim yang disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat.

Laga ini juga akan menjadi duel emosional bagi keluarga Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck akan mengawal jantung pertahanan Dortmund, sementara kakaknya, Keven Schlotterbeck, akan menjadi tembok kokoh di lini belakang Augsburg.

Statistik Head-to-Head

Data Borussia Dortmund FC Augsburg
Poin Saat Ini 55 31
Rata-rata Gol/Laga 2.12 1.24
Clean Sheets 11 3

Prediksi Susunan Pemain Dortmund vs Augsburg

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Zesiger; Gross, Sabitzer; Malen, Brandt, Gittens; Guirassy.

FC Augsburg (4-4-2): Dahmen; Wolf, K. Schlotterbeck, Banks, Giannoulis; Engels, Jakic, Maier, Vargas; Tietz, Essende.

 

Melihat kedalaman skuad dan rekor kandang, Dortmund tetap diunggulkan untuk meraih poin penuh. Namun, absennya Emre Can di lini tengah bisa memberikan celah bagi Augsburg untuk melakukan serangan balik. Skor tipis diprediksi akan mengakhiri laga ini. (E-3)



Editor : Andhika
