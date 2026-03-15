Borussia Dortmund vs Augsburg: Pemain 18 Tahun Bawa Dortmund Tekuk Augsburg 2-0

Luca Reggiani cetak sejarah sebagai pencetak gol asal Italia termuda di Bundesliga saat Borussia Dortmund membungkam Augsburg. Simak ulasan laganya di sini.(Borussia Dortmund)

BORUSSIA Dortmund sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Augsburg dalam lanjutan Bundesliga di Signal Iduna Park. Laga ini menjadi panggung bersejarah bagi bek muda mereka, Luca Reggiani, yang mencatatkan namanya sebagai pencetak gol asal Italia termuda dalam sejarah kasta tertinggi Liga Jerman.

Kemenangan ini sekaligus mengukuhkan posisi Dortmund di peringkat kedua klasemen sementara, sekaligus memangkas jarak dengan pemuncak klasemen, Bayern Munich, menjadi sembilan poin.

Dominasi Sejak Menit Awal

Dortmund yang tampil percaya diri usai kemenangan atas Koln pekan lalu, langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Tak butuh waktu lama bagi skuat asuhan Niko Kovac untuk memecah kebuntuan. Pada menit ke-15, sebuah pergerakan taktis dari Daniel Svensson berhasil membebaskan Maximilian Beier. Beier kemudian melepaskan umpan tarik yang diselesaikan dengan sempurna oleh Karim Adeyemi untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Augsburg hampir mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan ketika bek Dortmund, Waldemar Anton, melakukan kesalahan dalam mengantisipasi bola jauh. Namun, Rodrigo Ribeiro gagal memanfaatkan momentum tersebut setelah tembakannya melambung jauh di atas mistar gawang.

Dortmund sejatinya bisa unggul lebih banyak di babak pertama. Sayangnya, upaya keras dari Beier dan Adeyemi hanya membentur mistar gawang. Kiper Augsburg, Finn Dahmen, juga tampil gemilang dengan menepis tendangan jarak jauh Jobe Bellingham, menjaga skor tetap tipis hingga turun minum.

Gol Bersejarah Luca Reggiani

Memasuki babak kedua, kendali permainan tetap berada di tangan tuan rumah. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Dortmund akhirnya membuahkan hasil pada menit-menit krusial melalui skema bola mati.

Pemain bertahan berusia 18 tahun, Luca Reggiani, menunjukkan kelasnya dalam penampilan keempatnya di Bundesliga. Ia berhasil lepas dari kawalan pemain lawan untuk menyambut umpan sepak pojok Julian Ryerson dengan sundulan terarah yang tak mampu dihalau Dahmen. Gol tersebut tak hanya menggandakan keunggulan Dortmund, tetapi juga mengukir rekor pribadi bagi pemain muda Italia tersebut.

Pelatih interim Augsburg, Manuel Baum, mencoba melakukan sejumlah pergantian pemain untuk mengubah keadaan, namun pertahanan Dortmund tetap solid. Hingga laga usai, tim tamu gagal memberikan ancaman berarti ke gawang tuan rumah.

Kemenangan ini membawa kepuasan bagi publik Signal Iduna Park, sementara bagi Augsburg, hasil ini memaksa mereka tertahan di peringkat kesembilan setelah menelan kekalahan beruntun di liga. (Flash Score/Z-2)