Preview Bundesliga: St Pauli vs Freiburg, Misi Bangkit Die Kiezkickers

Laga Bundesliga antara St Pauli dan Freiburg(chatgpt)

PERTEMPURAN sengit akan tersaji di Millerntor-Stadion saat St Pauli menjamu Freiburg dalam lanjutan pekan ke-27 Bundesliga musim 2025/2026, Minggu 922/3). Tuan rumah yang dijuluki Die Kiezkickers sedang berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi, sementara tim tamu datang dengan modal kepercayaan diri tinggi usai memastikan tiket perempat final Liga Europa.

Misi Bertahan Hidup St. Pauli

St Pauli memasuki pekan ke-27 dengan beban berat untuk segera keluar dari zona play-off degradasi. Alexander Blessin kemungkinan besar akan kembali mengandalkan Mathias Rasmussen di lini tengah untuk menjaga keseimbangan tim.

Meski memiliki pertahanan yang cukup solid di rumah sendiri, ketajaman lini depan yang hanya mencetak 0,9 gol per pertandingan menjadi PR besar bagi tuan rumah.

Freiburg dan Euforia Eropa

Kemenangan besar 5-1 atas Genk di Liga Europa menjadi suntikan moral luar biasa bagi skuat asuhan Julian Schuster. Namun, kelelahan fisik akibat jadwal padat bisa menjadi faktor penghambat.

Matthias Ginter, yang tampil gemilang di kancah Eropa, diharapkan mampu memimpin lini belakang untuk memutus tren negatif selalu kebobolan dalam delapan laga terakhir.

Data Head-to-Head (5 Pertemuan Terakhir) Tanggal Skor Kompetisi 09/11/2025 Freiburg 2-1 St. Pauli Bundesliga 15/02/2025 St. Pauli 0-1 Freiburg Bundesliga 28/09/2024 Freiburg 0-3 St. Pauli Bundesliga 19/10/2022 Freiburg 2-1 St. Pauli DFB Pokal 10/04/2016 Freiburg 4-3 St. Pauli Bundesliga 2

Prediksi Media Indonesia: St. Pauli 1-1 Freiburg.

Melihat kuatnya pertahanan kandang St. Pauli dan inkonsistensi Freiburg di liga domestik, hasil imbang menjadi skenario yang paling realistis bagi kedua tim.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.