Preview Bundesliga: Mainz vs Eintracht Frankfurt, Ujian Konsistensi Die Nullfuenfer di MEWA Arena

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEKAN ke-27 Bundesliga 2025/2026 menyajikan duel sengit antara Mainz dan Eintracht Frankfurt di MEWA Arena pada Minggu (22/3). Laga ini menjadi ujian konsistensi bagi tuan rumah yang tengah on-fire di kandang, sekaligus tantangan bagi tim tamu untuk memutus tren negatif saat bermain tandang.
Mainz, di bawah arahan Urs Fischer, telah bertransformasi menjadi tim yang sulit dikalahkan di markas sendiri. Kemenangan 2-0 atas Werder Bremen di laga Bundesligadan kesuksesan melaju ke perempat final Liga Konferensi menjadi modal berharga. Namun, badai cedera menghantam skuat mereka, dengan pilar seperti Nadiem Amiri dan kiper utama Robin Zentner harus absen.
Sementara itu, Eintracht Frankfurt, yang kini dilatih Albert Riera, sedang bersaing ketat untuk posisi enam besar. Kedatangan Jonathan Burkardt dari Mainz di bursa transfer sebelumnya memberikan dimensi baru di lini serang, namun absennya Robin Koch di lini belakang akibat sanksi kartu merah menjadi lubang yang harus segera ditutupi.
|Statistik Utama
|Mainz
|Eintracht Frankfurt
|Posisi Klasemen
|13
|7
|Form (5 Laga Terakhir)
|M-S-S-S-K
|M-S-M-K-M
|Rataan Gol
|1.15 gol/laga
|1.60 gol/laga (Tandang)
Pertandingan diprediksi akan berjalan ketat di lini tengah. Mainz kemungkinan akan mengandalkan serangan balik cepat melalui Sheraldo Becker, sementara Frankfurt akan mendominasi penguasaan bola dengan kreativitas Ritsu Doan dan Fares Chaibi. Absennya beberapa bek kunci di kedua tim bisa membuka ruang bagi terciptanya gol dari situasi bola mati.
Mainz 05: Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Sano, Nebel, Mwene; Lee, Becker; Tietz.
Eintracht Frankfurt: Zetterer; Collins, Skhiri, Amenda; Brown, Larsson, Doan, Chaibi; Bahoya, Burkardt; Kalimuendo.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
