Preview Bundesliga: Heidenheim vs Bayer Leverkusen, Misi Mustahil Juru Kunci Bundesliga

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERTARUNGAN bak "David vs Goliath" akan tersaji di Voith-Arena saat juru kunci Heidenheim menjamu raksasa Bayer Leverkusen dalam lanjutan Bundesliga pekan ke-27, Sabtu (21/3/2026). Bagi tuan rumah, ini adalah misi mustahil untuk memutus tren negatif demi menjaga asa bertahan di kasta tertinggi. Sementara bagi Leverkusen, tiga poin adalah harga mati untuk terus menempel zona empat besar.
Heidenheim:
Pasukan Frank Schmidt sedang berada di titik terendah mereka musim ini. Terdampar di posisi ke-18 dengan hanya mengoleksi 14 poin dari 26 laga, Heidenheim terpaut 10 poin dari zona play-off degradasi. Masalah utama mereka terletak pada lini pertahanan yang sudah kebobolan 58 gol. Tanpa kemenangan dalam 13 laga terakhir di Bundesliga, moral tim benar-benar sedang diuji.
Bayer Leverkusen:
Meski baru saja tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal tengah pekan kemarin, Leverkusen tetap menjadi favorit kuat. Anak asuh Kasper Hjulmand saat ini menduduki peringkat ke-6 dengan 45 poin, hanya berselisih lima poin dari Stuttgart di posisi keempat. Kembalinya Alejandro Grimaldo dari suspensi menjadi angin segar bagi kreativitas serangan Die Werkself.
|Laga
|Heidenheim vs Bayer Leverkusen
|Kompetisi
|Bundesliga (Pekan 27)
|Waktu
|Sabtu, 21 Maret 2026 | 21.30 WIB
|Stadion
|Voith-Arena, Heidenheim
Ramaj; Busch, Mainka, Gimber, Behrens; Kerber, Dorsch, Schöppner; Dinkci, Zivzivadze, Ibrahimovic.
Blaswich; Quansah, Andrich, Oermann; Tella, Garcia, Palacios, Grimaldo; Terrier, Maza; Patrik Schick.
Leverkusen diprediksi akan menguasai jalannya laga sejak menit awal. Meskipun mungkin ada sedikit kelelahan fisik pasca laga Eropa, kedalaman skuad Leverkusen jauh di atas tuan rumah yang sedang krisis kepercayaan diri.
Prediksi Media Indonesia: Heidenheim 0-2 Bayer Leverkusen.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved