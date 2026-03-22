Preview Ligue 1: Lyon vs Monaco, Misi Kebangkitan Les Gones di Groupama

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di pekan ke-27 Ligue 1 2025/2026 saat Olympique Lyonnais menjamu AS Monaco di Groupama Stadium pada Minggu (22/3/2026). Laga ini menjadi pembuktian bagi Lyon untuk memutus tren negatif, sekaligus ujian konsistensi bagi Monaco yang tengah mengejar posisi tiga besar.
Lyon, saat ini, duduk di peringkat ke-4 klasemen, namun posisi mereka mulai terancam setelah gagal menang dalam tujuh laga terakhir di semua kompetisi.
Kekalahan dari Celta Vigo di kompetisi Eropa menjadi pukulan telak bagi mentalitas anak asuh Paulo Fonseca. Masalah cedera juga menghantui dengan absennya Ernest Nuamah dan Ainsley Maitland-Niles.
Harapan tuan rumah bertumpu pada Corentin Tolisso di lini tengah dan ketajaman Pavel Sulc. Selain itu, wonderkid Endrick diharapkan mampu memberikan kejutan di lini depan untuk membongkar pertahanan Monaco.
Berbanding terbalik dengan tuan rumah, AS Monaco datang dengan modal lima kemenangan beruntun. Tim asuhan Sébastien Pocognoli tampil sangat tajam dengan mencetak minimal dua gol dalam tujuh laga terakhir. Folarin Balogun yang sudah mengemas 8 gol musim ini akan menjadi ancaman utama, didukung oleh kreativitas Aleksandr Golovin.
|Tim
|Perkiraan Starting XI
|Lyon (4-1-4-1)
|Descamps; Hateboer, Niakhaté, Tessmann, Tagliafico; Nartey; Karabec, Mangala, Tolisso, Abner; Endrick.
|Monaco (3-4-3)
|Hradecky; Kehrer, Zakaria, Faes; Teze, Camara, Bamba, Adingra; Akliouche, Balogun, Golovin.
Meskipun Lyon memiliki keunggulan bermain di kandang, momentum saat ini sepenuhnya milik Monaco. Jika lini pertahanan Lyon tidak segera berbenah, Monaco berpotensi membawa pulang tiga poin dari Groupama Stadium. Namun, sejarah mencatat pertemuan kedua tim selalu melahirkan banyak gol dan drama.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
