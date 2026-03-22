Preview Ligue 1: Paris FC vs Le Havre, Duel Sengit Tim Papan Bawah

Laga Ligue 1 antara Paris FC dan Le Havre(chatgpt)

PERTARUNGAN sengit di papan bawah klasemen Ligue 1 akan tersaji di Stade Jean Bouin saat Paris FC menjamu Le Havre pada Minggu, 22 Maret 2026. Kedua tim saat ini hanya terpaut satu poin, menjadikan laga ini sangat krusial dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi.

Paris FC, yang duduk di posisi ke-13 dengan 28 poin, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan sejak penunjukan Antoine Kombouare. Mereka belum terkalahkan dalam empat laga terakhir, termasuk kemenangan kandang tipis atas Nice dan hasil imbang tanpa gol melawan Strasbourg pekan lalu. Lini pertahanan menjadi kunci kekuatan baru mereka, dipimpin oleh kiper berpengalaman Kevin Trapp.

Di sisi lain, Le Havre berada tepat di bawahnya dengan 27 poin. Tim asuhan Didier Digard ini sedang mengalami masa sulit di depan gawang lawan, gagal mencetak gol dalam empat pertandingan liga terakhir mereka.

Baca juga : Preview Ligue 1: Le Havre vs Monaco, Ujian Mentalitas Pasukan Pocognoli Pascatragedi Real Madrid

Namun, hasil imbang 0-0 melawan tim kuat Lyon pekan lalu membuktikan bahwa pertahanan mereka masih cukup solid meski harus bermain dengan 10 orang di babak kedua.

Sejarah pertemuan kedua tim menunjukkan dominasi hasil imbang. Dalam lima pertemuan terakhir, seluruhnya berakhir seri, bahkan tiga di antaranya berakhir dengan skor kacamata (0-0). Mengingat kedua tim kesulitan mencetak gol musim ini, pertandingan diprediksi akan berjalan ketat dan taktis.

Info Pertandingan:

Stadion: Stade Jean Bouin

Kota: Paris (Issy-les-Moulineaux)

Waktu: Minggu, 22 Maret 2026

Statistik Kunci

Paris FC tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir di Ligue 1.

Le Havre gagal mencetak gol dalam 4 laga terakhir mereka.

5 pertemuan terakhir kedua tim selalu berakhir imbang.

Le Havre mencatatkan hasil imbang 0-0 terbanyak di liga musim ini (5 kali).

Prediksi Susunan Pemain

Paris FC (4-3-3)

Trapp; Camara, Coppola, Mbow, Sangui; Munetsi, Lees-Melou, Matondo; Ikone, Immobile, Moses Simon.

Baca juga : Preview Ligue 1: Marseille vs Lille, Ambisi Liga Champions di Vélodrome

Le Havre (4-1-3-2)

Diaw; Nego, Sangante, Pembele, Koffi; Seko; Gourna-Douath, Boufal, Ndiaye; Samatta, Soumare.

Statistik (Per Game) Paris FC Le Havre Gol Dicetak 1.1 0.7 Kebobolan 1.6 1.2 Clean Sheets 4 3

Apakah kembalinya ketajaman Ciro Immobile di lini depan Paris FC mampu memutus rekor hasil imbang beruntun saat bertemu Le Havre kali ini?

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.