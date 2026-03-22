Preview Ligue 1: Paris FC vs Le Havre, Duel Sengit Tim Papan Bawah

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERTARUNGAN sengit di papan bawah klasemen Ligue 1 akan tersaji di Stade Jean Bouin saat Paris FC menjamu Le Havre pada Minggu, 22 Maret 2026. Kedua tim saat ini hanya terpaut satu poin, menjadikan laga ini sangat krusial dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi.
Paris FC, yang duduk di posisi ke-13 dengan 28 poin, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan sejak penunjukan Antoine Kombouare. Mereka belum terkalahkan dalam empat laga terakhir, termasuk kemenangan kandang tipis atas Nice dan hasil imbang tanpa gol melawan Strasbourg pekan lalu. Lini pertahanan menjadi kunci kekuatan baru mereka, dipimpin oleh kiper berpengalaman Kevin Trapp.
Di sisi lain, Le Havre berada tepat di bawahnya dengan 27 poin. Tim asuhan Didier Digard ini sedang mengalami masa sulit di depan gawang lawan, gagal mencetak gol dalam empat pertandingan liga terakhir mereka.
Namun, hasil imbang 0-0 melawan tim kuat Lyon pekan lalu membuktikan bahwa pertahanan mereka masih cukup solid meski harus bermain dengan 10 orang di babak kedua.
Sejarah pertemuan kedua tim menunjukkan dominasi hasil imbang. Dalam lima pertemuan terakhir, seluruhnya berakhir seri, bahkan tiga di antaranya berakhir dengan skor kacamata (0-0). Mengingat kedua tim kesulitan mencetak gol musim ini, pertandingan diprediksi akan berjalan ketat dan taktis.
Trapp; Camara, Coppola, Mbow, Sangui; Munetsi, Lees-Melou, Matondo; Ikone, Immobile, Moses Simon.
Diaw; Nego, Sangante, Pembele, Koffi; Seko; Gourna-Douath, Boufal, Ndiaye; Samatta, Soumare.
|Statistik (Per Game)
|Paris FC
|Le Havre
|Gol Dicetak
|1.1
|0.7
|Kebobolan
|1.6
|1.2
|Clean Sheets
|4
|3
Apakah kembalinya ketajaman Ciro Immobile di lini depan Paris FC mampu memutus rekor hasil imbang beruntun saat bertemu Le Havre kali ini?
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Preview lengkap Nantes vs Strasbourg di Ligue 1 2026. Analisis formasi, head-to-head, dan ambisi Vahid Halilhodzic menyelamatkan Nantes dari degradasi.
Rennes bertekad tidak terpelset melawan Metz yang merupakan juru kunci klasemen Ligue 1.
Pertandingan antara Marseille dan Lille diprediksi akan berjalan ketat mengingat kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen demi mengamankan slot Liga Champions musim depan.
Laga Ligue 1 ini menjadi pembuktian bagi Lyon untuk memutus tren negatif, sekaligus ujian konsistensi bagi Monaco yang tengah mengejar posisi tiga besar.
Simak preview laga Ligue 1 antara Nice vs PSG di Allianz Riviera. Analisis taktik, head to head, dan prediksi susunan pemain tersedia di sini.
