Mainz vs Eintracht Frankfurt 2-1: Gol Menit Akhir Paul Nebel Benamkan Die Adler

MAINZ 05 berhasil memetik kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim pemburu zona Eropa, Eintracht Frankfurt, dalam lanjutan Bundesliga di MEWA Arena. Gol Paul Nebel pada menit ke-89 memastikan Die Nullfunfer memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang menjadi sembilan laga beruntun di semua kompetisi.

Tuan rumah memulai laga dengan sempurna. Baru enam menit pertandingan berjalan, Mainz sudah unggul melalui aksi Paul Nebel. Memanfaatkan umpan lambung ke ruang kosong, Nebel merangsek ke kotak penalti dan melepaskan tembakan yang sempat mengenai kaki bek Arthur Theate, sehingga bola melambung melewati kiper Michael Zetterer dan masuk ke gawang.

Jual Beli Serangan

Eintracht Frankfurt, yang memiliki catatan produktif dalam laga tandang musim ini, berhasil menyamakan kedudukan pada pertengahan babak pertama. Jean-Matteo Bahoya melakukan penetrasi hingga garis gawang sebelum mengirim umpan tarik kepada Nathaniel Brown. Bek kiri tersebut langsung menyambar bola dengan tendangan first-time yang gagal dihalau kiper Daniel Batz, mengubah skor menjadi 1-1.

Mainz nyaris kembali unggul tiga menit kemudian melalui sepakan jarak jauh Kaishu Sano yang meluncur tipis di samping gawang. Sebelum turun minum, pendukung tuan rumah sempat dibuat berdebar ketika Dominik Kohr hampir mencetak gol bunuh diri saat mencoba membuang umpan silang rendah, namun bola beruntung tidak menemui sasaran.

Dominasi Frankfurt dan Drama VAR

Memasuki babak kedua, Frankfurt tampil lebih menekan di bawah arahan pelatih baru Albert Riera. Ritsu Doan tampil sangat hidup dan hampir memberikan assist untuk Fares Chaibi, namun sundulan pemain Aljazair tersebut hanya membentur mistar gawang. Tak lama berselang, giliran sepakan Doan yang dipaksa ditepis oleh Batz.

Ketegangan memuncak 10 menit sebelum laga usai ketika wasit Tobias Stieler menunjuk titik putih untuk Mainz setelah Sheraldo Becker terjatuh di kotak terlarang. Namun, setelah berkonsultasi dengan monitor VAR di pinggir lapangan, wasit membatalkan penalti tersebut karena ditemukan pelanggaran dalam proses serangan.

Penutup Dramatis Paul Nebel

Drama sesungguhnya terjadi di penghujung waktu normal. Sheraldo Becker hampir mencetak gol spektakuler, namun tembakannya secara luar biasa membentur kedua tiang gawang secara bergantian.

Tepat pada menit ke-89, kemelut terjadi di depan gawang Frankfurt. Sundulan jarak dekat Nelson Weiper sempat ditepis oleh Zetterer, namun Paul Nebel berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola muntah dan memastikan kemenangan bagi Mainz. Gol tersebut memicu perayaan liar dari ribuan pendukung tuan rumah.

Kemenangan ini membawa Mainz naik tiga tingkat ke posisi ke-11 klasemen sementara, sekaligus memberikan jarak aman enam poin dari zona degradasi. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Frankfurt tertahan di posisi ketujuh, tertinggal delapan poin dari zona Eropa dengan tujuh pertandingan tersisa. (Flash Score/Z-2)