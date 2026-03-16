Werder Bremen vs Mainz: Mainz Bungkam Werder Bremen 2-0, Jauhi Zona Degradasi

MAINZ 05 berhasil memetik kemenangan krusial 2-0 atas tuan rumah Werder Bremen dalam lanjutan Bundesliga di Weserstadion. Hasil positif ini tidak hanya memperpanjang rekor tak terkalahkan Die Nullfünfer menjadi empat pertandingan, tetapi juga memberikan napas lega dengan keunggulan tiga poin dari zona degradasi.

Mainz langsung tancap gas sejak peluit pertama dibunyikan. Laga baru berjalan beberapa saat ketika Paul Nebel membawa tim tamu unggul. Berawal dari umpan silang Philipp Mwene yang terdefleksi, bola sempat membentur mistar gawang sebelum disambar dengan sundulan oleh Nebel untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Jual Beli Serangan di Babak Pertama

Werder Bremen, yang datang dengan modal dua kemenangan beruntun, hampir saja menyamakan kedudukan sesaat kemudian. Leonardo Bittencourt melepaskan sundulan tajam memanfaatkan skema sepak pojok, namun bola hanya membentur mistar gawang. Meski kiper Mainz, Daniel Batz, terlihat sudah dalam posisi siap, upaya gelandang berpengalaman tersebut tetap menjadi ancaman serius bagi pertahanan tamu.

Sepanjang sisa babak pertama, kedua tim bermain relatif seimbang. Die Grün-Weißen kembali mendapatkan peluang melalui Romano Schmid yang berhasil lolos ke depan gawang. Namun, pergerakannya yang dipaksa melebar membuat tembakannya kehilangan keseimbangan dan dengan mudah diamankan oleh Batz.

Momen Keberuntungan Mainz

Memasuki babak kedua, tuan rumah hampir saja mencetak gol penyeimbang melalui kombinasi operan apik yang diakhiri oleh Marco Grüll. Sayangnya, tendangan melengkung sang winger masih melebar tipis dari sasaran.

Kegagalan tersebut harus dibayar mahal oleh Bremen. Tak lama kemudian, Mainz berhasil menggandakan keunggulan melalui situasi yang cukup unik. Berawal dari keberhasilan merebut bola di lini tengah, Sheraldo Becker melepaskan umpan silang yang coba dihalau oleh bek Bremen, Julián Malatini. Naas bagi tuan rumah, bola sapuannya justru membentur Lee Jae-sung dan memantul masuk ke dalam gawang sendiri.

Di sisa waktu, Bremen kesulitan membongkar sepertiga akhir pertahanan lawan. Pemain pengganti Justin Njimnah sempat mencoba menusuk ke jantung pertahanan, namun ia terpeleset saat hendak menembak sehingga tidak menyulitkan Daniel Batz di bawah mistar.

Situasi Klasemen

Kekalahan ke-13 musim ini menjadi catatan merah bagi Werder Bremen. Dengan total kebobolan 47 gol, terbanyak ketiga di liga, posisi mereka kini terhimpit, hanya unggul satu poin di atas zona play-off degradasi.

Di sisi lain, tren positif Mainz terus berlanjut. Tambahan tiga poin membawa mereka naik ke peringkat 13 klasemen sementara, memberikan sedikit ruang bernapas dalam perjuangan mereka mempertahankan status di kasta tertinggi sepak bola Jerman. (Flash Score/Z-2)