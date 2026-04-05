Gladbach vs Heidenheim Imbang 2-2: Duel Sengit di Zona Degradasi Bundesliga

BORUSSIA Mönchengladbach harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 2-2 oleh Heidenheim dalam lanjutan Bundesliga. Meski gagal meraih poin penuh, hasil ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Gladbach di kandang menjadi empat laga sekaligus membawa mereka unggul enam poin dari zona degradasi.

Menghadapi Heidenheim yang memiliki catatan pertahanan terburuk di liga, tuan rumah langsung menekan sejak awal. Hasilnya terlihat pada 15 menit pertama melalui aksi Wael Mohya. Pemain berusia 17 tahun yang memegang rekor pencetak gol termuda Gladbach tersebut sukses mencetak gol kandang pertamanya setelah memanfaatkan umpan matang Jens Castrop di dalam kotak penalti.

Kebangkitan Heidenheim

Keunggulan Gladbach tidak bertahan lama. Heidenheim, yang datang dengan modal produktivitas tinggi di tiga laga terakhir, berhasil menyamakan kedudukan 10 menit kemudian. Patrick Mainka mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan bertenaga memanfaatkan umpan tendangan bebas akurat dari Niklas Dorsch.

Tim tamu justru mendapatkan momentum setelah gol penyeimbang tersebut. Mainka hampir mencetak gol keduanya melalui tendangan voli indah, namun kiper Gladbach, Moritz Nicolas, melakukan penyelamatan heroik untuk menjaga skor tetap imbang hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, skuat asuhan Frank Schmidt terus mendominasi. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-60. Bek Marnon Busch mengakhiri penantian 12 tahunnya untuk mencetak gol di Bundesliga dengan sebuah tendangan half-volley indah yang bersarang di pojok gawang Gladbach. Skor berbalik 1-2 untuk keunggulan tim tamu.

Balasan Cepat Gladbach

Keunggulan Heidenheim hanya bertahan selama sepuluh menit. Gladbach berhasil menyamakan kedudukan melalui sebuah kemelut di depan gawang. Bola liar jatuh ke kaki Franck Honorat, yang melepaskan tembakan terukur. Bola sempat membentur Jonas Föhrenbach sehingga mengecoh kiper Diant Ramaj dan mengubah skor menjadi 2-2.

Di sepuluh menit terakhir, kedua tim tampil menyerang habis-habisan demi mengamankan tiga poin. Pemain pengganti, Haris Tabakovic, nyaris menjadi pahlawan kemenangan Gladbach melalui tembakan kerasnya, namun Ramaj tampil sigap dengan penyelamatan akrobatik.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor imbang tetap bertahan. Hasil ini membuat Gladbach masih terjebak dalam persaingan menghindari zona merah. Di sisi lain, Heidenheim hanya mampu mengoleksi poin tandang kelima mereka dari 42 poin maksimal yang tersedia musim ini, sebuah catatan yang mempertegas kesulitan mereka saat bermain jauh dari rumah. (Flash Score/Z-2)