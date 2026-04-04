Monchengladbach vs Heidenheim: Kesiapan Tim dan Prediksi Susunan Pemain

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Borussia Mönchengladbach akan menjamu FC Heidenheim di Stadion im BORUSSIA-PARK dalam lanjutan Bundesliga pada Sabtu, 4 April 2026. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi skuad "Die Fohlen" yang tengah bangkit untuk menghadapi lawan yang secara historis merupakan salah satu tim favorit mereka di kompetisi domestik.
Borussia Mönchengladbach datang dengan semangat baru setelah menunjukkan performa yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Status sebagai tuan rumah memberikan keuntungan psikologis besar bagi anak asuh Gerardo Seoane untuk mengamankan poin penuh.
Mönchengladbach, yang dijuluki sebagai Rejuvenated Foals, mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Di sisi lain, Heidenheim tetap menjadi tim yang patut diwaspadai karena kolektivitas permainan mereka yang sering mengejutkan tim-tim mapan Bundesliga.
Laga ini akan digelar di Stadion im BORUSSIA-PARK. Mönchengladbach memiliki catatan positif saat bertemu Heidenheim, menjadikannya lawan yang paling dinantikan untuk mendulang poin di kandang.
Berikut adalah perkiraan susunan pemain yang akan diturunkan oleh kedua tim (Data sedang divalidasi dari sumber resmi Bundesliga):
|Tim
|Prakiraan Lineup
|Mönchengladbach
|Omlin; Scally, Diks, Itakura, Netz; Weigl, Reitz; Honorat, Plea, Hack; Kleindienst.
|Heidenheim
|Muller; Traore, Mainka, Gimber, Fohrenbach; Schoppner, Maloney; Beck, Wanner, Scienza; Pieringer.
Secara teknis, Mönchengladbach diunggulkan berkat kedalaman skuad dan dukungan suporter fanatik di Borussia-Park. Kevin DIks juga diperkirakan akan memperkuat tim setelah membela Timnas Indonesia di FIFA Series.
Heidenheim diprediksi akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan transisi cepat. Namun, jika lini tengah Gladbach yang dikomandoi Julian Weigl mampu mendominasi aliran bola, tuan rumah berpeluang besar memenangkan laga dengan selisih lebih dari satu gol.
Borussia Mönchengladbach tertahan imbang 2-2 oleh Heidenheim di Bundesliga.
Meski bermain imbang dengan Bayer Leverkusen, Heidenheim tidak bergeser dari dasar klasemen Bundesliga dengan raihan 15 poin, terpaut 11 poin dari zona aman.
Eintracht Frankfurt amankan tiga poin krusial lewat gol voli Arnaud Kalimuendo. Heidenheim semakin terbenam di dasar klasemen Bundesliga setelah melewati 13 laga tanpa kemenangan.
Hoffenheim menang telak 4-2 atas Heidenheim berkat dua gol Alexander Prass. Kemenangan ini membawa Hoffenheim tembus peringkat tiga besar klasemen Bundesliga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved