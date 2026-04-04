Monchengladbach vs Heidenheim: Kesiapan Tim dan Prediksi Susunan Pemain

Borussia Mönchengladbach akan menjamu FC Heidenheim di Stadion im BORUSSIA-PARK dalam lanjutan Bundesliga pada Sabtu, 4 April 2026. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi skuad "Die Fohlen" yang tengah bangkit untuk menghadapi lawan yang secara historis merupakan salah satu tim favorit mereka di kompetisi domestik.

Borussia Mönchengladbach datang dengan semangat baru setelah menunjukkan performa yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Status sebagai tuan rumah memberikan keuntungan psikologis besar bagi anak asuh Gerardo Seoane untuk mengamankan poin penuh.

Mönchengladbach, yang dijuluki sebagai Rejuvenated Foals, mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Di sisi lain, Heidenheim tetap menjadi tim yang patut diwaspadai karena kolektivitas permainan mereka yang sering mengejutkan tim-tim mapan Bundesliga.

Baca juga : Werder Bremen vs Monchengladbach: Tanpa Kevin Diks, Bisa Menang, Die Fohlen?

Fakta Pertandingan: Laga ini akan digelar di Stadion im BORUSSIA-PARK. Mönchengladbach memiliki catatan positif saat bertemu Heidenheim, menjadikannya lawan yang paling dinantikan untuk mendulang poin di kandang.

Prakiraan Susunan Pemain Monchengladbach vs Heidenheim

Berikut adalah perkiraan susunan pemain yang akan diturunkan oleh kedua tim (Data sedang divalidasi dari sumber resmi Bundesliga):

Tim Prakiraan Lineup Mönchengladbach Omlin; Scally, Diks, Itakura, Netz; Weigl, Reitz; Honorat, Plea, Hack; Kleindienst. Heidenheim Muller; Traore, Mainka, Gimber, Fohrenbach; Schoppner, Maloney; Beck, Wanner, Scienza; Pieringer.

Secara teknis, Mönchengladbach diunggulkan berkat kedalaman skuad dan dukungan suporter fanatik di Borussia-Park. Kevin DIks juga diperkirakan akan memperkuat tim setelah membela Timnas Indonesia di FIFA Series.

Heidenheim diprediksi akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan transisi cepat. Namun, jika lini tengah Gladbach yang dikomandoi Julian Weigl mampu mendominasi aliran bola, tuan rumah berpeluang besar memenangkan laga dengan selisih lebih dari satu gol.