Heidenheim vs Bayer Leverkusen, Marvin Pieringer Cetak Dua Gol, Laga Berakhir Imbang 3-3

Pemain Heidenheim melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Bayer Leverkusen di laga Bundesliga.(X @FCH1846)

MARVIN Pieringer menjadi pahlawan bagi Heidenheim setelah mencetak dua gol krusial untuk memaksakan hasil imbang 3-3 saat menjamu Bayer Leverkusen di Voith-Arena, Sabtu (21/3/2026). Hasil ini sekaligus menggagalkan ambisi tim tamu untuk mengamankan poin penuh dalam perburuan tiket kompetisi Eropa.

Leverkusen sebenarnya tampil dominan sejak awal laga. Malik Tillman membuka keunggulan pada menit ke-22 setelah memanfaatkan umpan silang Aleix García.

Skuad asuhan Kasper Hjulmand tersebut semakin di atas angin ketika Patrik Schick menggandakan skor menjadi 2-0 lewat sundulan kepala pada menit ke-35, memaksimalkan operan Alejandro Grimaldo.

Memasuki babak kedua, Heidenheim yang sedang berjuang keluar dari tren negatif 13 laga tanpa kemenangan, memberikan respons cepat. Hennes Behrens memperkecil ketertinggalan pada menit ke-56 melalui tendangan spektakuler dari jarak 37 meter yang sempat membentur tiang sebelum bersarang di gawang Leverkusen.

Drama semakin memuncak ketika Marvin Pieringer, yang masuk sebagai pemain pengganti, menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat titik putih pada menit ke-72. Penalti diberikan wasit setelah Pieringer dilanggar oleh Robert Andrich di dalam kotak terlarang.

Leverkusen sempat kembali memimpin pada menit ke-79. Patrik Schick mencetak gol keduanya, kembali melalui sundulan tajam setelah menerima umpan sepak pojok Grimaldo.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Lima menit sebelum waktu normal berakhir, Pieringer mencetak gol keduanya lewat sundulan setelah menerima umpan Adrian Beck, sekaligus memastikan skor imbang 3-3 hingga peluit panjang dibunyikan.

Statistik pertandingan mencatatkan dominasi penguasaan bola Leverkusen mencapai 68%, namun efektivitas serangan balik Heidenheim di babak kedua menjadi pembeda.

Meski bermain imbang, Heidenheim tidak bergeser dari dasar klasemen Bundesliga dengan raihan 15 poin, terpaut 11 poin dari zona aman.

Adapun Bayer Leverkusen menduduki peringkat enam klasemen Bundesliga dengan torehan 46 poin. (Z-1)