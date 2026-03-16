Jelang Arsenal vs Bayer Leverkusen: The Gunners Bidik Tiket Perempat Final Liga Champions

Striker Arsenal asal Swedia bernomor punggung 14, Viktor Gyokeres (kanan), disambut oleh manajer Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta (kiri).(Oli SCARFF / AFP)

ARSENAL FC bersiap menjamu Bayer Leverkusen pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Emirates Stadium, Rabu (18/3).

Berbekal hasil imbang pada pertemuan pertama di Jerman, tim asuhan Mikel Arteta berada di posisi yang lebih baik untuk mengamankan tiket ke perempat final selama tiga musim beruntun.

Pada laga leg pertama di BayArena, Arsenal sempat tertinggal setelah sundulan Robert Andrich membawa tuan rumah unggul. Namun perubahan taktis Arteta dengan memasukkan Noni Madueke membuahkan hasil.

Pergerakan pemain tersebut memaksa pelanggaran di kotak penalti yang kemudian diselesaikan dengan tenang oleh Kai Havertz, mantan pemain Leverkusen.

Pelatih asal Spanyol itu juga menyoroti peran dukungan suporter Arsenal yang dinilainya memberi energi tambahan bagi tim.

"Para pendukung benar-benar mendorong tim. Mereka sangat sabar dan memberikan ruang bagi pemain untuk mengambil keputusan di lapangan. Mereka sangat suportif," kata Arteta dikutip dari laman resmi klub.

Kepercayaan diri Arsenal meningkat setelah kemenangan 2-0 atas Everton FC pada ajang Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Gol dicetak oleh Viktor Gyokeres dan pemain muda Max Dowman, hasil yang membawa The Gunners unggul sembilan poin di puncak klasemen liga.

Rekor kandang Arsenal di kompetisi Eropa juga cukup kuat. Mereka hanya menelan satu kekalahan dari 22 pertandingan terakhir di Emirates.

Di kubu tamu, Leverkusen datang dengan reputasi sebagai tim yang kerap bermain imbang. Tim besutan Kasper Hjulmand baru saja menahan Bayern Munich 1-1 di Bundesliga meskipun lawan bermain dengan sembilan pemain.

Meski demikian, catatan tandang Leverkusen tidak sepenuhnya meyakinkan. Mereka hanya meraih empat kemenangan dari 10 pertandingan tandang terakhir, sebuah statistik yang menjadi tantangan saat bertandang ke markas Arsenal.

"Apa pun mungkin terjadi dalam sepak bola, Anda hanya perlu memercayainya. Kami bermain melawan salah satu tim terbaik di Eropa," tegas Hjulmand dikutip dari laman resmi klub.

Saat ini Leverkusen berada di posisi keenam klasemen Bundesliga dan terpaut tiga poin dari zona Liga Champions.

Dengan catatan sejarah yang kurang menguntungkan, termasuk kekalahan 1-4 pada kunjungan terakhir ke Emirates pada 2024, wakil Jerman itu dituntut tampil maksimal jika ingin membalikkan keadaan. (Ndf)