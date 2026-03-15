Everton vs Arsenal, David Moyes: Hasil yang Sangat Kejam

EVERTON harus pulang dengan tangan hampa setelah menelan kekalahan tipis dalam laga tandang yang dramatis melawan Arsenal di Emirates Stadium, Sabtu (14/3/2026). Meski tampil disiplin sepanjang laga, dua gol di menit-menit akhir pertandingan memastikan kemenangan bagi tuan rumah dan meninggalkan luka bagi skuat asuhan David Moyes.

Jalannya Pertandingan: Tembok Kokoh yang Runtuh

Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Everton, yang datang dengan strategi defensif yang sangat terorganisir, berhasil meredam agresivitas lini serang The Gunners. Penampilan gemilang lini belakang dan ketangguhan kiper Jordan Pickford sempat membuat frustrasi publik Emirates.

Hingga memasuki menit ke-80, skor kacamata tetap bertahan. Namun, petaka bagi tim tamu datang di penghujung laga. Konsentrasi yang sedikit menurun dimanfaatkan dengan sempurna oleh Arsenal untuk mencetak dua gol cepat yang mengubah hasil pertandingan secara drastis. Skor akhir 2-0 untuk kemenangan Arsenal tidak menggambarkan betapa sengitnya perlawanan yang diberikan The Toffees.

Penilaian David Moyes

Manajer Everton, David Moyes, tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya atas hasil yang diraih timnya. Menurutnya, para pemain telah memberikan segalanya di lapangan dan hampir saja membawa pulang poin penting.

"Sangat sulit untuk diterima karena para pemain telah bekerja sangat keras. Saya rasa cara kami kalah terasa sangat kejam bagi mereka," ujar Moyes dalam wawancara pascapertandingan.

Moyes juga menyoroti bagaimana timnya mampu menjalankan instruksi taktik dengan baik selama sebagian besar pertandingan, sebelum akhirnya dihantam oleh momen-momen krusial di akhir laga.

"Kami bermain dengan struktur yang bagus dan membuat Arsenal kesulitan. Namun, ketika Anda bermain melawan tim papan atas di kandang mereka, Anda harus berkonsentrasi penuh hingga detik terakhir. Kami sangat kecewa, tapi ada banyak hal positif yang bisa diambil dari performa ini."

Kekalahan ini memaksa Everton untuk segera bangkit guna memperbaiki posisi mereka di klasemen Premier League, sementara Moyes kini harus memutar otak untuk mengembalikan moral pemain menjelang laga berikutnya. (Everton/Z-2)