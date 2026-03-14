Preview Arsenal vs Everton: Mikel Arteta Soroti Winger Andalannya

Arsenal akan melawan Everton pada pekan ke-30 Liga Primer di Stadion Emirates, Minggu (15/3) dini hari pukul 00.30 WIB. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menegaskan kepercayaan penuh terhadap winger Bukayo Saka meski penampilannya belum stabil sepanjang musim ini. Pasalnya, kontribusi Saka belum setajam biasanya.
Saka selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu andalan lini serang Arsenal. Pemain berusia 24 tahun itu bahkan baru menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama klub London tersebut bulan lalu. Namun, dari 39 pertandingan di semua kompetisi musim ini Saka baru mencatatkan sembilan gol dan tujuh assist. Meski begitu, Arteta membela pemain tim nasional Inggris tersebut.
“Kami sepenuhnya percaya kepadanya dan menyayanginya. Apa yang dia lakukan untuk kami dan klub ini sungguh luar biasa di usianya. Dia terus memberi dampak besar bagi tim," kata Arteta dalam konferensi pers sebelum pertandingan.
Arteta mengakui seorang pemain bisa saja mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan tetapi tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya.
“Setiap pemain bisa saja tampil di bawah levelnya, seperti manusia lainnya. Namun jika melihat kekuatan dan pengaruh yang dia berikan kepada tim, itu tetap luar biasa,” ujarnya.
Arsenal pekan lalu memperbesar peluang meraih gelar liga pertama sejak 2004 setelah mengalahkan Brighton. Pesaing utama mereka, Manchester City, hanya bermain imbang melawan Nottingham Forest pada hari yang sama.
Hasil tersebut membuat Arsenal unggul tujuh poin di puncak klasemen atas Manchestr City. Meski demikian, Arteta menegaskan timnya belum boleh lengah dalam perburuan gelar. Dia menegaskan posisi Arsenal saat ini harus dijaga hingga akhir musim.
“Setiap kemenangan sekarang adalah langkah besar menuju tujuan kami. Dan pertandingan besok akan sangat sulit,” katanya.
“Kami menghargai posisi yang kami miliki sekarang dan tentu ingin berada di tempat yang sama ketika musim berakhir. Itu bergantung pada kami sendiri," tandas Arteta.
Laga Arsenal vs Everton akan digelar di Emirates Stadium, Minggu (15/3) dini hari pukul 00.30 WIB. (AFP/E-3)
PELATIH Arsenal, Mikel Arteta sebut Everton seharusnya tidak mendapatkan hadiah penalti untuk mengubah skor pertandingan menjadi imbang 1-1 di Goodison Park.
PELATIH Mikel Arteta ingin memberikan menit bermain yang lebih banyak bagi Raheem Sterling jelang laga Arsenal vs Everton di Emirates Stadium pada Sabtu (14/12).
Dua gol dan satu assist melawan Monaco pada Rabu lalu membuat Bukayo Saka mencatatkan 21 kontribusi gol musim ini. Scara total, ia menorehkan sembilan gol dan 12 assist.
Dua tim sepak bola Inggris yang memiliki sejarah panjang akan bertemu pada Sabtu (14/12). Arsenal berupaya mempertahankan catatan tak terkalahkan di kandang musim ini melawan Everton.
Laga Arsenal vs Everton yang berlangsung di Emirates Stadium, Sabtu (14/12), akan menjadi momen emosional bagi pelatih The Gunners Mikel Arteta.
Everton sukses memutus tren negatif di kandang dengan membungkam Burnley 2-0. Kemenangan ini membuat The Toffees terus bersaing di papan atas Liga Premier Inggris.
Preview Everton vs Burnley, Misi The Toffees akhiri kutukan kandang di Hill Dickinson Stadium saat menjamu Burnley yang terancam degradasi.
Simak preview Newcastle vs Everton di Liga Primer 2026. Analisis susunan pemain, head to head, dan prediksi skor pertandingan di St James' Park.
Berkat kemenangan atas Everton, Manchester United naik ke peringkat empat klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan 48 poin dari 27 laga.
Simak duel Everton menjamu Manchester United di pekan ke-27 Liga Primer Inggris 2025/2026. Lihat prediksi, statistik, dan perkiraan susunan pemain sebelum kick-off.
