Preview Arsenal vs Everton: Mikel Arteta Soroti Winger Andalannya

Pelatih Arsenal Mikel Arteta(Arsenal.com)

Arsenal akan melawan Everton pada pekan ke-30 Liga Primer di Stadion Emirates, Minggu (15/3) dini hari pukul 00.30 WIB. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menegaskan kepercayaan penuh terhadap winger Bukayo Saka meski penampilannya belum stabil sepanjang musim ini. Pasalnya, kontribusi Saka belum setajam biasanya.

Saka selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu andalan lini serang Arsenal. Pemain berusia 24 tahun itu bahkan baru menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama klub London tersebut bulan lalu. Namun, dari 39 pertandingan di semua kompetisi musim ini Saka baru mencatatkan sembilan gol dan tujuh assist. Meski begitu, Arteta membela pemain tim nasional Inggris tersebut.

“Kami sepenuhnya percaya kepadanya dan menyayanginya. Apa yang dia lakukan untuk kami dan klub ini sungguh luar biasa di usianya. Dia terus memberi dampak besar bagi tim," kata Arteta dalam konferensi pers sebelum pertandingan.

Arteta mengakui seorang pemain bisa saja mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan tetapi tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya.

“Setiap pemain bisa saja tampil di bawah levelnya, seperti manusia lainnya. Namun jika melihat kekuatan dan pengaruh yang dia berikan kepada tim, itu tetap luar biasa,” ujarnya.

Arsenal pekan lalu memperbesar peluang meraih gelar liga pertama sejak 2004 setelah mengalahkan Brighton. Pesaing utama mereka, Manchester City, hanya bermain imbang melawan Nottingham Forest pada hari yang sama.

Hasil tersebut membuat Arsenal unggul tujuh poin di puncak klasemen atas Manchestr City. Meski demikian, Arteta menegaskan timnya belum boleh lengah dalam perburuan gelar. Dia menegaskan posisi Arsenal saat ini harus dijaga hingga akhir musim.

“Setiap kemenangan sekarang adalah langkah besar menuju tujuan kami. Dan pertandingan besok akan sangat sulit,” katanya.

“Kami menghargai posisi yang kami miliki sekarang dan tentu ingin berada di tempat yang sama ketika musim berakhir. Itu bergantung pada kami sendiri," tandas Arteta.

(AFP/E-3)