Everton vs Chelsea, Dua Gol Beto Pastikan Kemenangan Telak The Toffees

Penyerang Everton Beto (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Chelsea di laga Liga Primer Inggris.(AFP/DARREN STAPLES )

CHELSEA terpaksa pulang dengan tangan hampa setelah takluk 0-3 dari tuan rumah Everton dalam laga laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Hill Dickinson, Minggu (22/3) dini hari WIB. Kekalahan telak ini menghambat ambisi The Blues untuk menembus posisi empat besar klasemen.

Dominasi tuan rumah dimotori oleh performa gemilang Beto yang mencetak dua gol dan satu assist. Sebaliknya, Chelsea, yang sebenarnya memiliki sejumlah peluang emas, gagal menembus ketangguhan kiper Jordan Pickford di bawah mistar gawang.

Jalannya Pertandingan

Laga berlangsung sengit sejak menit awal. Everton membuka keunggulan pada menit ke-33 lewat aksi Beto. Memanfaatkan umpan akurat dari James Garner, penyerang asal Portugal tersebut berhasil mengubah skor menjadi 1-0 yang bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Chelsea mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Gelandang asal Argentina, Enzo Fernandez, sempat menebar ancaman serius, namun upayanya selalu berhasil dipatahkan oleh Pickford.

Keasyikan menyerang justru membuat pertahanan Chelsea rapuh. Melalui skema serangan balik cepat pada menit ke-62, Beto kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Penderitaan Chelsea belum berakhir. Pada menit ke-76, Iliman Ndiaye mengunci kemenangan tim berjuluk The Toffees tersebut menjadi 3-0 setelah memaksimalkan operan dari Beto.

Peta Klasemen

Hasil ini membuat posisi Chelsea tertahan di peringkat keenam dengan 48 poin dari 31 pertandingan, selisih tiga angka dari batas zona empat besar.

Sementara itu, kemenangan krusial ini membawa Everton naik ke peringkat ketujuh dengan koleksi 46 poin, hanya terpaut lima angka dari posisi kualifikasi Liga Champions. (Ant/Z-1)