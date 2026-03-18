Chelsea vs PSG, Les Parisiens Pesta Gol di Stamford Bridge, Lolos ke Perempat Final Liga Champions 2026

LANGKAH Chelsea di Liga Champions musim 2025/2026 resmi terhenti di babak 16 besar. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Stamford Bridge, London, Rabu (18/3) dini hari WIB, The Blues dipaksa menyerah dengan skor telak 0-3 oleh raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG).
Kemenangan ini memastikan skuad asuhan Luis Enrique melenggang ke babak perempat final dengan keunggulan agregat telak 8-2, setelah pada leg pertama di Paris mereka juga menang dengan skor 5-2.
PSG tidak butuh waktu lama untuk meruntuhkan mental tuan rumah. Laga baru berjalan enam menit, Khvicha Kvaratskhelia sudah mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan kesalahan koordinasi di lini belakang Chelsea, bintang asal Georgia tersebut melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau Filip Jorgensen.
Hanya berselang sembilan menit, gawang Chelsea kembali bobol. Melalui skema serangan balik cepat yang menjadi ciri khas PSG, Bradley Barcola menunjukkan kecepatannya sebelum menaklukkan kiper Chelsea untuk kedua kalinya pada menit ke-15. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum, membuat agregat semakin menjauh bagi Chelsea.
Memasuki babak kedua, Chelsea mencoba keluar menekan melalui aksi Cole Palmer dan Enzo Fernandez. Namun, disiplinnya barisan pertahanan PSG yang dikomandoi Marquinhos membuat setiap upaya The Blues kandas di tengah jalan.
Alih-alih memperkecil ketertinggalan, Chelsea justru kembali kebobolan pada menit ke-62. Pemain muda berbakat, Senny Mayulu, yang masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua, berhasil memanfaatkan umpan matang dari lini tengah untuk mencetak gol ketiga PSG. Gol tersebut sekaligus menjadi titik penutup perlawanan Chelsea di kancah Eropa musim ini.
|Statistik
|Chelsea
|PSG
|Skor
|0
|3
|Penguasaan Bola
|48%
|52%
|Total Tembakan
|11
|14
|Tembakan Tepat Sasaran
|3
|7
Pertandingan yang dilangsungkan di Stamford Bridge ini menunjukkan efektivitas serangan PSG yang luar biasa. Dengan hasil ini, PSG bergabung dengan tim-tim elit lainnya di babak delapan besar, sementara Chelsea harus mengalihkan fokus mereka ke kompetisi domestik untuk mengamankan tiket Eropa musim depan.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
