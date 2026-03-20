Kompany Bikin Muenchen tidak Terbendung, Treble di Depan Mata

STRIKER Bayern Muenchen Harry Kane menilai perubahan besar yang terjadi di klub Bavaria musim ini tak lepas dari sentuhan pelatih Vincent Kompany. Ia menyebut timnya kini tampil lebih matang dan siap memburu musim bersejarah.
Bayern kukuh di puncak klasemen Bundesliga dengan keunggulan sembilan poin atas Borussia Dortmund. Mereka bersiap menjamu Union Berlin pada lanjutan Bundesliga, Sabtu (21/3) malam pukul 21.30 WIB.
Raksasa Jerman itu berpeluang menyapu bersih tiga gelar. Bayern akan menghadapi Leverkusen di semifinal Piala Jerman serta berjumpa Real Madrid pada perempat final Liga Champions bulan depan. Jika berhasil, Bayern akan mencatat treble ketiga.
Kane menegaskan perkembangan tim di bawah asuhan Vincent Kompany terlihat jelas dalam setahun terakhir. Para pemain kini semakin memahami filosofi permainan sang pelatih.
“Cara bermain kami berkembang pesat dalam 12 bulan terakhir. Banyak yang lupa musim lalu adalah tahun pertama Kompany,” ucap Kane.
“Dulu kami masih beradaptasi dengan ide-idenya. Sekarang kami sudah benar-benar menyatu, dan tim ini jauh lebih baik dibanding musim lalu,” lanjutnya.
Penyerang timnas Inggris itu juga mengaku menikmati tekanan dalam perburuan gelar. Setelah lama dikritik karena minim trofi, Kane melihat momen ini sebagai kesempatan pembuktian.
“Sekarang saatnya menunjukkan kualitas di panggung besar. Kami tampil sangat baik sejauh ini, tetapi penentuan ada di April dan Mei. Kami harus berada di level tertinggi pada momen itu,” tegasnya.
Produktivitas Bayern musim ini pun mengesankan. Mereka telah mencetak 93 gol hanya dalam 26 laga liga, mendekati rekor 101 gol dalam satu musim yang dibuat klub tersebut pada 1971/1972.
Kane sendiri telah mengoleksi 30 gol dan berpeluang memecahkan rekor satu musim milik Robert Lewandowski.
Sementara itu, Michael Olise juga tampil gemilang dengan 17 assist, mendekati catatan legendaris Thomas Muller.
Meski tampil dominan dengan hanya dua kekalahan dari 41 pertandingan di semua ajang, Bayern tetap menghadapi tantangan.
Sejumlah pemain kunci seperti Jamal Musiala, Manuel Neuer, dan Alphonso Davies absen karena cedera. Selain itu, Nicolas Jackson, Jonathan Tah, dan Luis Diaz harus menepi akibat sanksi. (AFP/I-1)
