Atalanta vs Bayern: Michael Olise Menuju Pemain Terbaik Dunia

Michael Olise tampil gemilang saat Bayern Muenchen melumat Atalanta 6-1.(Dok. Bavarian Football Works)

PERFORMA gemilang Michael Olise saat membawa Bayern Muenchen melumat Atalanta 6-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 menuai pujian setinggi langit. Pelatih Bayern, Vincent Kompany, meyakini bahwa penggawa internasional Prancis tersebut memiliki segala syarat untuk menjadi salah satu pesepak bola terbaik di jagat raya.

Dalam laga Atalanta vs Bayern yang berlangsung di New Balance Arena (Stadio di Bergamo), Italia, Rabu (11/3/2026) dini hari WIB, Olise tampil dominan di seluruh lini lapangan. Puncaknya terjadi pada menit ke-64 ketika ia mencetak gol keduanya malam itu, sekaligus gol kelima bagi Die Roten, yang memancing aplaus dari pendukung tuan rumah.

Statistik Kunci Atalanta vs Bayern Muenchen

Bayern Muenchen tampil sangat superior dalam laga ini. Berdasarkan data statistik, tim asuhan Vincent Kompany mencatatkan penguasaan bola yang dominan dengan total 25 tembakan, berbanding jauh dengan Atalanta yang hanya mampu melepaskan 11 percobaan.

Baca juga : Bayern Muenchen Hancurkan Atalanta 6-1

Kategori Atalanta Bayern Muenchen Skor Akhir 1 6 Pencetak Gol M. Pasalic (90+3') J. Stanisic (12'), M. Olise (22', 64'), S. Gnabry (25'), N. Jackson (52'), J. Musiala (67') Total Tembakan 11 25

Kompany: Olise Punya Mentalitas Kevin De Bruyne

"Ia datang dengan mentalitas yang memberinya kesempatan untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia," ujar Kompany dikutip dari AFP.

Kompany, yang pernah bermain bersama bintang besar seperti Kevin De Bruyne di Manchester City, melihat ada kemiripan etos kerja antara Olise dan gelandang Belgia tersebut. Meski enggan membandingkan gaya main keduanya, ia menyoroti obsesi terhadap detail yang dimiliki Olise sebagai modal utama menuju status megabintang.

"Saya tidak ingin membandingkan para pemain, karena mereka bukan pemain yang sama. Namun soal mentalitas, saat saya bermain dengan Kevin De Bruyne, saya beruntung bisa menyaksikannya tumbuh sebagai pemain muda dan melihatnya menjadi superstar dunia," sebut Kompany.

Baca juga : Atalanta vs Bayern Muenchen, Die Roten Pesta Gol di Bergamo

Lebih lanjut, Kompany menegaskan bahwa bakat besar saja tidak akan cukup tanpa dorongan yang konsisten.

"Ini adalah obsesi terhadap detail. Dan Michael memilikinya. Kita harus terus mendorongnya untuk berbuat lebih banyak. Namun ia berada di jalur yang sangat baik," imbuhnya.

Meski menjadi pahlawan kemenangan, Michael Olise dipastikan akan absen pada leg kedua di Allianz Arena karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, Bayern juga harus memantau kondisi Alphonso Davies yang ditarik keluar karena cedera di babak kedua.

Menuju Perempat Final Liga Champions

Kemenangan telak dalam laga Atalanta vs Bayern ini praktis membuat satu kaki raksasa Bavaria sudah berada di babak perempat final. Keunggulan agregat 6-1 menjadi modal yang sangat aman bagi Bayern saat menjamu wakil Italia tersebut di Muenchen pekan depan.

Jika mampu mempertahankan konsistensi, Bayern dijadwalkan akan menghadapi pemenang antara Real Madrid atau Manchester City di fase berikutnya, yang diprediksi akan menjadi "final kepagian" di Liga Champions musim ini. (Z-10)