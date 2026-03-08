Atalanta vs Udinese: Atalanta Bangkit dari Ketertinggalan, Tahan Imbang Udinese 2-2

Sempat tertinggal dua gol, Atalanta bangkit berkat dua gol sundulan Gianluca Scamacca dalam 5 menit. (Udinese)

GIANLUCA Scamacca menjadi pahlawan Atalanta setelah memborong dua gol dalam kurun waktu lima menit untuk memaksakan hasil imbang 2-2 saat menjamu Udinese dalam lanjutan Serie A. Performa spartan ini menyelamatkan satu poin krusial bagi La Dea di tengah jadwal kompetisi yang sangat padat.

Pasukan Raffaele Palladino datang ke laga ini dengan kondisi fisik yang terkuras. Sebagai satu-satunya tim Italia yang masih bertahan di tiga kompetisi berbeda, Atalanta baru saja menahan imbang Lazio di semifinal Coppa Italia dan sedang bersiap menghadapi Bayern Munich di babak 16 besar Liga Champions. Kelelahan tersebut sempat dimanfaatkan dengan baik oleh tim tamu.

Udinese Mengejutkan Tuan Rumah

Udinese yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melibas Fiorentina 3-0 pada laga sebelumnya, justru berhasil unggul lebih dulu. Meskipun Atalanta mendominasi penguasaan bola, gawang Marco Carnesecchi bobol pada babak pertama melalui skema bola mati.

Berawal dari sepak pojok Nicolò Zaniolo, Thomas Kristensen berhasil melepaskan diri dari kawalan Odilon Kossounou dan melepaskan sundulan akurat yang merobek jala gawang Atalanta. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Di awal babak kedua, Scamacca nyaris menyamakan kedudukan, namun tendangan rendahnya dari luar kotak penalti hanya membentur tiang gawang. Alih-alih mencetak gol, Atalanta justru kembali kebobolan. Melalui kemelut di dalam kotak penalti, Keinan Davis berhasil melepaskan tembakan melengkung yang melewati hadangan Sead Kolasinac dan kiper Carnesecchi. Skor 2-0 untuk Udinese di menit ke-60.

Kebangkitan Kilat Scamacca

Merespons ketertinggalan dua gol, Palladino mengubah taktik menjadi 4-4-2. Keputusan ini membuahkan hasil manis. Gempuran demi gempuran akhirnya membuahkan hasil lewat umpan silang Nicola Zalewski yang disambut sundulan bebas Scamacca dari jarak dekat.

Hanya berselang lima menit kemudian, petaka kembali menimpa pertahanan Udinese. Kiper Maduka Okoye melakukan kesalahan fatal saat membuang bola di bawah tekanan. Meski sempat menepis tembakan Lazar Samardzic, bola liar langsung disambar Scamacca dengan sundulan untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Kontroversi di Akhir Laga

Pertandingan berakhir dengan tensi tinggi. Udinese hampir mencuri kemenangan lewat tendangan jarak jauh Arthur Atta yang mengenai mistar, sementara Atalanta terus menekan hingga detik terakhir.

Laga ditutup dengan protes keras dari kubu Atalanta setelah wasit meniup peluit panjang tepat saat mereka hendak melakukan sepak pojok terakhir. Pelatih Raffaele Palladino terlihat sangat emosional dan langsung mendatangi ofisial keempat untuk mempertanyakan sisa waktu pertandingan. Meski hanya meraih satu poin, hasil ini menjaga asa Atalanta dalam persaingan memperebutkan posisi empat besar klasemen Serie A. (Football-Italia/Z-2)