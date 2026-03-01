Preview Udinese vs Fiorentina: Duel Krusial di Bluenergy Stadium

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Pertarungan sengit akan tersaji di Bluenergy Stadium saat Udinese menjamu Fiorentina dalam lanjutan Serie A pekan ke-27, Selasa (2/3/2026) dini hari WIB. Kedua tim memasuki laga ini dengan urgensi tinggi; Udinese ingin memutus tren negatif tiga kekalahan beruntun, sementara Fiorentina asuhan Paolo Vanoli berjuang menjauh dari ancaman zona degradasi.
Udinese saat ini tertahan di peringkat ke-12 klasemen dengan 32 poin. Meski sempat tampil menjanjikan di awal musim, skuat asuhan Kosta Runjai? kehilangan momentum setelah menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk hasil minor 0-1 kontra Bologna pekan lalu. Absennya top skor mereka, Keinan Davis, menjadi lubang besar di lini depan yang kini sangat bergantung pada kreativitas Nicolò Zaniolo.
Di sisi lain, Fiorentina mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meski masih berada di peringkat ke-16, La Viola hanya kalah sekali dalam lima laga terakhir di liga. Keberhasilan mereka melaju di kompetisi Eropa tengah pekan lalu memberikan suntikan moral, meski kelelahan fisik setelah bermain 120 menit bisa menjadi faktor penentu di Udine.
Tuan rumah dipastikan tampil pincang. Selain Keinan Davis yang absen karena cedera adduktor, lini pertahanan Udinese kehilangan Oumar Solet dan Alessandro Zanoli. Kabar baiknya, Nicolò Zaniolo yang telah mengemas 5 gol musim ini siap membuktikan ketajamannya melawan mantan klubnya.
Fiorentina juga datang dengan skuat yang tidak utuh. Bek sayap andalan mereka, Dodô, harus absen karena akumulasi kartu kuning. Badai cedera juga menghantam Robin Gosens dan Manor Solomon. Namun, kembalinya Albert Gudmundsson memberikan opsi kreatif bagi Vanoli untuk mendukung Moise Kean yang sudah mencetak 8 gol musim ini.
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Arizala; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson.
Dalam pertemuan pertama musim ini pada Desember 2025, Fiorentina berhasil menggilas Udinese dengan skor telak 5-1. Namun, bermain di Friuli selalu menjadi tantangan berbeda bagi tim tamu.
|Statistik
|Udinese
|Fiorentina
|Posisi Klasemen
|12
|16
|Gol per Pertandingan
|1.08
|1.15
|Kebobolan per Laga
|1.50
|1.50
|Top Skor
|Keinan Davis (7)
|Moise Kean (8)
Kapan jadwal kick-off Udinese vs Fiorentina?
Pertandingan akan digelar pada Selasa, 2 Maret 2026, pukul 02.45 WIB di Bluenergy Stadium, Udine.
Siapa pemain kunci yang absen dalam laga ini?
Udinese kehilangan Keinan Davis dan Oumar Solet, sementara Fiorentina tanpa Dodô (suspensi) dan Robin Gosens (cedera).
Bagaimana prediksi skor pertandingan ini?
Melihat kondisi kedua tim, hasil imbang 2-2 menjadi prediksi yang paling realistis bagi kedua tim yang butuh poin.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
