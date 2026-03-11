Bayern Muenchen Hancurkan Atalanta 6-1

Bendera mini Bayern Muenchen.(AFP/MICHAELA STACHE )

BAYERN Muenchen hampir memastikan tempat di perempat final Liga Champions setelah menghancurkan Atalanta 6-1 pada leg pertama babak 16 besar di Bergamo, Rabu (11/3).

Raksasa Jerman itu tampil dominan sejak awal dan sudah membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat gol Josip Stanisic.

Keunggulan Bayern kemudian diperlebar melalui dua gol Michael Olise (22' dan 64') serta tambahan gol dari Serge Gnabry (25'), Nicolas Jackson (52'), dan Jamal Musiala (67'). Atalanta hanya mampu membalas sekali melalui Mario Pasalic pada masa tambahan waktu babak kedua.

Kemenangan telak tersebut membuat Bayern berada di posisi sangat menguntungkan menjelang leg kedua di Munich pekan depan.

Meski Harry Kane dan Jamal Musiala memulai laga dari bangku cadangan, Bayern tetap tampil agresif dengan tekanan tinggi sejak menit awal. Olise bahkan sudah dua kali menguji kiper Atalanta Marco Carnesecchi dalam lima menit pertama pertandingan.

Gol pembuka Bayern berawal dari situasi sepak pojok ketika Olise mengirim umpan pendek kepada Gnabry. Tanpa penjagaan di kotak penalti, Gnabry meneruskan bola kepada Stanisic yang dengan mudah menyarangkan gol dari jarak dekat.

Olise menggandakan keunggulan Bayern pada menit ke-22 setelah menusuk dari sisi kanan dan melepaskan tembakan melengkung yang tak mampu dijangkau Carnesecchi.

Tiga menit kemudian, sentuhan pertama Olise membuka ruang bagi Gnabry untuk berlari bebas ke arah gawang sebelum mencetak gol ketiga Bayern.

Bayern terus menekan dan bahkan sempat hampir menambah gol saat Gnabry mengenai mistar gawang. Pelatih Vincent Kompany kemudian memasukkan Musiala dan Alphonso Davies pada awal babak kedua.

Gol keempat Bayern lahir pada menit ke-52 melalui tembakan Nicolas Jackson. Olise kembali menjadi sorotan setelah mencetak gol kelima pada menit ke-64.

Jackson kemudian memberikan assist kepada Musiala yang mencetak gol keenam Bayern tiga menit berselang.

Atalanta akhirnya mencetak gol hiburan lewat Pasalic pada masa tambahan waktu, namun Bayern tetap pulang dengan kemenangan besar yang membuat mereka sangat dekat dengan tiket ke perempat final.

Jika lolos, Bayern berpotensi menghadapi pemenang duel antara Real Madrid dan Manchester City pada babak berikutnya. (AFP/I-3)