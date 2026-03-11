Liga Champions: Atletico Madrid Benamkan Tottenham Hotspur

Headline
ATLETICO Madrid menapakkan satu kaki di perempat final Liga Champions setelah menghancurkan Tottenham Hotspur 5-2 pada laga leg pertama babak 16 besar di Stadion Metropolitano, Rabu (11/3) dini hari WIB.
Rentetan kesalahan fatal lini belakang the Lilywhites menjadi karpet merah bagi skuat asuhan Diego Simeone untuk berpesta gol.
Baru 22 menit laga berjalan, gawang Tottenham sudah bobol empat kali. Petaka dimulai saat kiper muda Antonin Kinsky terpeleset saat mencoba mengalirkan bola, yang kemudian dimanfaatkan Ademola Lookman untuk memberi umpan matang kepada Marcos Llorente pada menit ke-6.
Tak lama berselang, Micky van de Ven terjatuh dan membiarkan Antoine Griezmann menggandakan keunggulan. Kinsky kembali melakukan blunder fatal dengan salah menendang bola yang dikonversi Julian Alvarez menjadi gol ketiga.
Pelatih Spurs, Igor Tudor, langsung menarik keluar Kinsky dan memasukkan Guglielmo Vicario pada menit ke-17. Namun, gawang tim tamu kembali bobol melalui sundulan Robin Le Normand.
Meski Pedro Porro sempat memperkecil ketertinggalan sebelum jeda, Julian Alvarez menambah derita Spurs dengan mencetak gol keduanya di awal babak kedua lewat skema serangan balik cepat.
Tottenham, yang kini tengah berjuang menghindari zona degradasi di Liga Inggris, sempat membalas melalui gol Dominic Solanke setelah memanfaatkan kesalahan operan kiper Jan Oblak.
Hasil itu menjadi kekalahan keenam beruntun bagi Spurs di semua kompetisi. Sebaliknya, kemenangan telak ini semakin menegaskan ambisi besar Los Rojiblancos untuk memburu gelar perdana mereka di kompetisi kasta tertinggi Benua Biru tersebut. (I-3)
