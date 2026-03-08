Nicolas Gonzalez Girang Jadi Pahlawan Kemenangan Atletico Madrid Atas Real Sociedad

Nicolas Gonzalez girang bawa Atletico Madrid menang 3-2 atas Real Sociedad. (Atletico Madrid)

PENYERANG sayap Atletico Madrid, Nicolas Gonzalez, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah menjadi aktor utama kemenangan 3-2 timnya atas Real Sociedad dalam lanjutan La Liga, Minggu (8/3) dini hari WIB. Pemain asal Argentina ini sukses memborong dua gol yang sekaligus memperkokoh posisi Los Rojiblancos di peringkat ketiga klasemen sementara.

Nicolas Gonzalez mengaku sangat lega bisa kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan ini terasa kian spesial karena diraih di hadapan pendukung sendiri di Stadion Metropolitano.

"Sudah cukup lama sejak saya mencetak gol, jadi menyenangkan bisa melakukannya hari ini di stadion ini bersama para suporter. Saya sangat bahagia, dan saya juga pulang dengan perasaan senang karena penampilan tim. Dalam setiap pertandingan kami menunjukkan apa yang kami inginkan dan apa yang mampu kami lakukan," ujar Gonzalez usai laga.

Jalannya Pertandingan yang Sengit

Pertandingan berlangsung terbuka sejak peluit pertama dibunyikan. Pasukan Diego Simeone langsung memimpin cepat pada menit kelima melalui gol Alexander Sorloth. Penyerang asal Norwegia tersebut menyambar sundulan pendek Jose Gimenez hasil skema lemparan ke dalam dengan tembakan keras yang menghujam gawang lawan.

Real Sociedad sempat memberikan perlawanan sengit dan menyamakan kedudukan melalui aksi Carlos Soler. Gelandang tersebut berhasil mengontrol umpan Luka Sucic dengan sempurna sebelum menaklukkan kiper Jan Oblak.

Memasuki babak kedua, Atletico kembali meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, pada menit ke-67, Nicolas Gonzalez membawa tuan rumah kembali unggul 2-1 setelah menuntaskan umpan tumit cantik dari pemain pengganti, Antoine Griezmann. Namun, keunggulan itu sempat sirna sesaat setelah Mikel Oyarzabal mencetak gol balasan lewat tendangan keras dari tepi kotak penalti.

Kemenangan Atletico akhirnya dipastikan lewat gol kedua Gonzalez. Ia berhasil menyambut umpan silang melengkung kiriman Matteo Ruggieri dengan sundulan tajam yang bersarang di pojok gawang. Skor 3-2 bertahan hingga laga usai.

Pemanasan Jelang Final Copa del Rey

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Atletico Madrid yang kini unggul tiga poin dari Villarreal di posisi keempat. Selain itu, laga ini menjadi ajang pemanasan sebelum kedua tim kembali berduel di final Copa del Rey yang akan digelar di Seville pada April mendatang.

Di sisi lain, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, mengaku kecewa dengan hasil ini namun optimistis menatap laga final mendatang.

"Kami tidak merasa baik karena kami tidak suka kalah dan penampilan kami bukan yang terbaik. Masih ada enam minggu sebelum final dengan komposisi pemain yang berbeda di lapangan, jadi situasinya akan berbeda," pungkas Matarazzo. (AFP/Z-2)