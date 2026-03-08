Atletico Madrid vs Real Sociedad 3-2, Nico Gonzalez Borong Dua Gol

Headline
ATLETICO Madrid sukses mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka dalam 13 pertemuan terakhir melawan Real Sociedad di La Liga setelah memetik kemenangan tipis 3-2, Minggu (8/3). Kemenangan ini memperkokoh posisi Los Rojiblancos di peringkat ketiga klasemen sementara.
Pertandingan antara dua finalis Copa del Rey ini berlangsung sengit sejak menit awal. Laga baru berjalan lima menit, Alexander Sørloth langsung membawa Atletico unggul lewat tendangan voli setelah memanfaatkan umpan matang. Gol ini terasa spesial sekaligus menyakitkan bagi tim tamu karena dicetak oleh mantan pemain mereka sendiri.
Keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama. Beberapa menit berselang, Real Sociedad merespons lewat tendangan keras kaki kiri Carlos Soler yang menghujam pojok atas gawang Jan Oblak. Skor pun berubah menjadi imbang 1-1.
Pertandingan berlanjut dengan tempo tinggi. Ademola Lookman berkali-kali merepotkan sisi pertahanan Sociedad, sementara Giuliano Simeone tampil spartan memberikan tekanan tanpa henti. Di sisi lain, Sociedad hampir berbalik unggul melalui aksi individu Luka Sucic di masa injury time babak pertama, namun skor imbang tetap bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, pelatih Diego Simeone melakukan penyegaran dengan melakukan tiga pergantian pemain sekaligus sebelum menit ke-60. Strategi ini terbukti jitu untuk meningkatkan intensitas serangan.
Atletico kembali unggul setelah Nico Gonzalez dengan tenang menceploskan bola ke gawang, memanfaatkan asis tumit yang brilian dari Antoine Griezmann. Namun, drama kembali terjadi dua menit kemudian ketika Mikel Oyarzabal melepaskan tembakan roket yang menggetarkan jala gawang Atletico, memaksa skor kembali seri 2-2.
Saat laga menyisakan 10 menit, Nico Gonzalez kembali menjadi pahlawan. Ia melepaskan sundulan tajam yang tidak mampu dihalau kiper Alex Remiro untuk membawa Atletico unggul 3-2. Gol tersebut menjadi penutup drama di Metropolitano sekaligus mengamankan kemenangan ketiga berturut-turut bagi skuad asuhan Simeone.
Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Real Sociedad yang hanya mampu mencatat tiga kemenangan tandang sepanjang musim ini. Sementara bagi Atletico Madrid, tambahan tiga poin ini membuat mereka tetap kompetitif di papan atas La Liga. (Flash Score/Z-2)
Nicolas Gonzalez girang bawa Atletico Madrid menang 3-2 atas Real Sociedad.
