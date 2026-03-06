Preview Levante vs Girona: Misi Keluar dari Zona Merah

Levante vs Girona(MI/AI)

Preview Levante vs Girona dalam lanjutan pekan ke-27 La Liga 2025/2026 akan menjadi panggung krusial bagi kedua tim yang tengah berjuang menjauh dari ancaman degradasi. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Ciutat de València pada Sabtu (7/3/2026) pukul 22.15 WIB.

Levante saat ini berada di posisi ke-19 klasemen dengan 21 poin. Kemenangan 2-0 atas Alaves pada laga terakhir menjadi suntikan moral luar biasa bagi anak asuh Julián Calero. Sementara itu, Girona yang menempati peringkat ke-13 dengan 27 poin, harus segera bangkit setelah menelan kekalahan dari Celta Vigo pekan lalu.

Analisis Kekuatan Tim

Levante memiliki tantangan besar untuk memperbaiki rekor kandang mereka yang merupakan salah satu yang terburuk di liga musim ini. Namun, sejarah pertemuan musim ini berpihak pada mereka. Pada pertemuan pertama di bulan September, The Frogs berhasil melumat Girona dengan skor telak 4-0.

Baca juga : Girona vs Celta Vigo: Menang Tipis 2-1, Celta Vigo Amankan Posisi 6 Besar

Girona, di bawah arahan Míchel, dikenal dengan permainan ofensifnya namun memiliki masalah serius pada lini pertahanan saat memasuki babak kedua. Mereka tercatat sebagai tim yang paling sering kehilangan poin setelah berada dalam posisi unggul. Kehadiran Vladyslav Vanat di lini depan tetap menjadi ancaman utama bagi pertahanan Levante yang musim ini sudah kebobolan 44 gol.

Kondisi Skuad Terkini Levante: Kehilangan Carlos Álvarez karena cedera otot, namun mendapatkan kembali Kervin Arriaga yang telah menyelesaikan masa hukuman kartu.

Kehilangan Carlos Álvarez karena cedera otot, namun mendapatkan kembali Kervin Arriaga yang telah menyelesaikan masa hukuman kartu. Girona: Masih tanpa Cristhian Stuani yang cedera adduktor. Bryan Gil juga diragukan tampil setelah ditarik keluar pada laga terakhir.

Prediksi Susunan Pemain Levante vs Girona

Levante (4-3-3): Ryan; Garcia, Elgezabal, Dela, Pampin; Arriaga, Rey, Martinez; Romero, Carlos Espi, Brugue.

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau Martinez, David Lopez, Blind, Gutierrez; Herrera, Ivan Martin; Tsygankov, Van de Beek, Portu; Vanat.

Baca juga : Levante vs Alaves, Dua Gol Larut Carlos Espi Pastikan Kemenangan Granotes

Statistik (La Liga 2025/26) Levante Girona Posisi Klasemen 19 13 Total Gol Dicetak 28 35 Kebobolan 44 42

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

20/09/2025: Girona 0-4 Levante (La Liga)

(La Liga) 12/05/2019: Girona 1-2 Levante (La Liga)

(La Liga) 04/01/2019: Levante 2-2 Girona (La Liga)

31/03/2018: Girona 1-1 Levante (La Liga)

28/11/2017: Levante 1-1 Girona (Copa del Rey)

Melihat performa kedua tim, hasil imbang nampaknya menjadi opsi paling masuk akal. Namun, faktor tuan rumah dan kemenangan telak di pertemuan pertama bisa menjadi kunci bagi Levante untuk mencuri tiga poin penuh.



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.