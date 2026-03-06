Preview Levante vs Girona: Misi Keluar dari Zona Merah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Preview Levante vs Girona dalam lanjutan pekan ke-27 La Liga 2025/2026 akan menjadi panggung krusial bagi kedua tim yang tengah berjuang menjauh dari ancaman degradasi. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Ciutat de València pada Sabtu (7/3/2026) pukul 22.15 WIB.
Levante saat ini berada di posisi ke-19 klasemen dengan 21 poin. Kemenangan 2-0 atas Alaves pada laga terakhir menjadi suntikan moral luar biasa bagi anak asuh Julián Calero. Sementara itu, Girona yang menempati peringkat ke-13 dengan 27 poin, harus segera bangkit setelah menelan kekalahan dari Celta Vigo pekan lalu.
Levante memiliki tantangan besar untuk memperbaiki rekor kandang mereka yang merupakan salah satu yang terburuk di liga musim ini. Namun, sejarah pertemuan musim ini berpihak pada mereka. Pada pertemuan pertama di bulan September, The Frogs berhasil melumat Girona dengan skor telak 4-0.
Girona, di bawah arahan Míchel, dikenal dengan permainan ofensifnya namun memiliki masalah serius pada lini pertahanan saat memasuki babak kedua. Mereka tercatat sebagai tim yang paling sering kehilangan poin setelah berada dalam posisi unggul. Kehadiran Vladyslav Vanat di lini depan tetap menjadi ancaman utama bagi pertahanan Levante yang musim ini sudah kebobolan 44 gol.
Levante (4-3-3): Ryan; Garcia, Elgezabal, Dela, Pampin; Arriaga, Rey, Martinez; Romero, Carlos Espi, Brugue.
Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau Martinez, David Lopez, Blind, Gutierrez; Herrera, Ivan Martin; Tsygankov, Van de Beek, Portu; Vanat.
|Statistik (La Liga 2025/26)
|Levante
|Girona
|Posisi Klasemen
|19
|13
|Total Gol Dicetak
|28
|35
|Kebobolan
|44
|42
Melihat performa kedua tim, hasil imbang nampaknya menjadi opsi paling masuk akal. Namun, faktor tuan rumah dan kemenangan telak di pertemuan pertama bisa menjadi kunci bagi Levante untuk mencuri tiga poin penuh.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Harapan Levante bertahan di La Liga terancam setelah ditahan imbang Girona 1-1. Drama kartu merah dan gol menit akhir Joel Roca jadi penentu laga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved