Preview Osasuna vs Mallorca: Misi Menjauh dari Zona Merah

Headline
LANJUTAN La Liga pekan ke-27 akan menyajikan duel sengit antara Osasuna vs Mallorca di Stadion El Sadar pada Sabtu (7/3/2026). Pertandingan ini menjadi ujian besar bagi tim tamu yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi di bawah arahan pelatih baru, Martin Demichelis.
Osasuna saat ini bertengger di posisi ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 33 poin. Skuad asuhan Alessio Lisci dikenal sangat tangguh saat bermain di depan pendukung sendiri. Tercatat, 24 poin yang mereka raih musim ini didapatkan di El Sadar. Meski baru saja kalah dari Valencia, kembalinya bek utama Enzo Boyomo diprediksi akan mengembalikan stabilitas pertahanan mereka.
Mallorca sedang dalam tren negatif setelah menelan empat kekalahan beruntun. Penunjukan Martin Demichelis diharapkan mampu memberikan "shock therapy", namun tantangan di El Sadar sangatlah berat. Rekor sejarah mencatat Mallorca hanya mampu memenangi 3 dari 34 laga tandang terakhir mereka di markas Osasuna.
|Tim
|Prediksi Starting XI (Formasi)
|Osasuna (4-2-3-1)
|Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galan; Moncayola, Torro; Victor Munoz, Ruben Garcia, Raul Moro; Ante Budimir.
|Mallorca (4-3-3)
|Leo Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Darder, Mascarell, Samu; Mateo Joseph, Muriqi, Jan Virgili.
Siapa yang diunggulkan dalam laga Osasuna vs Mallorca?
Osasuna lebih diunggulkan karena faktor bermain di kandang (El Sadar) dan rekor buruk Mallorca saat bertandang ke Pamplona.
Apakah Vedat Muriqi bisa bermain?
Ya, bomber andalan Mallorca tersebut dalam kondisi fit dan diprediksi akan memimpin lini serang tim tamu.
Di mana menonton siaran langsung Osasuna vs Mallorca?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui platform streaming resmi pemegang hak siar La Liga di Indonesia.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
