Preview Rayo Vallecano vs Real Oviedo: Misi Menjauh dari Zona Merah di Vallecas

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
RAYO Vallecano akan menjamu juru kunci klasemen, Real Oviedo, dalam laga tunda pekan ke-23 La Liga 2025/2026 di Estadio de Vallecas, Madrid, pada Kamis (5/3) dini hari pukul 01.00 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang sedang berjuang di papan bawah klasemen.
Laga ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya ditunda pada Februari lalu akibat kondisi drainase dan rumput stadion yang buruk. Rayo Vallecano menatap laga ini dengan modal positif setelah tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir di liga.
Sebaliknya, Real Oviedo masih terpuruk di posisi ke-20. Tim asuhan Guillermo Almada ini membutuhkan keajaiban untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol musim depan. Kekalahan 0-1 dari Atletico Madrid pekan lalu semakin memperberat langkah mereka untuk keluar dari zona degradasi.
|Kategori
|Rayo Vallecano
|Real Oviedo
|Posisi Klasemen
|15
|20
|Poin
|27
|17
|Gol Dicetak
|23
|16
|Top Skor
|Jorge de Frutos (4 Gol)
|Ilyas Chaira (3 Gol)
Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Pathe Ciss, Gerard Gumbau; Ilias Akhomach, Isi Palazon, Alvaro Garcia; Jorge de Frutos.
Pelatih: Iñigo Pérez
Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi Lopez; Nicolas Fonseca, Kwasi Sibo; Haissem Hassan, Santi Cazorla, Ilyas Chaira; Federico Vinas.
Pelatih: Guillermo Almada
Melihat performa buruk Real Oviedo di laga tandang (8 kekalahan dari 12 laga), Rayo Vallecano sangat diunggulkan. Dukungan publik Vallecas dan kembalinya ketajaman Alvaro Garcia diprediksi akan membawa kemenangan bagi tuan rumah.
Prediksi Skor: Rayo Vallecano 2-0 Real Oviedo
Pertandingan akan berlangsung di Estadio de Vallecas, markas Rayo Vallecano di kota Madrid.
Rayo Vallecano memiliki skuad yang hampir lengkap, hanya Diego Mendez yang absen lama. Sementara Oviedo masih meragukan kondisi bek utama David Costas dan Eric Bailly.
Pertandingan pekan ke-23 ini ditunda dari jadwal aslinya pada Februari karena permukaan lapangan di Vallecas dianggap tidak aman setelah hujan deras dan pekerjaan pemasangan rumput baru.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Espanyol gagal memutus tren negatif mereka di La Liga setelah ditahan imbang 1-1 oleh Real Oviedo di RCDE Stadium.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
Valencia, saat ini, menduduki peringkat 12 klasemen La Liga dengan raihan 32 poin dari 27 laga.
Akibat hasil imbang ini, Sevilla berada di peringkat 14 klasemen La Liga dengan raihan 31 poin, sama dengan raihan Rayo Vallecano yang berada satu posisi di atas dengan keunggulan selisih gol.
Kemenangan atas Real Betis ini menjadi kemenangan beruntun yang impresif bagi Getafe, setelah pada pekan sebelumnya mereka berhasil mencuri kemenangan 1-0 di kandang Real Madrid.
Tambahan tiga poin dari laga melawan Elche membuat Villarreal kini mengoleksi 54 poin dari 27 pertandingan dan menduduki peringkat empat klasemen La Liga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved