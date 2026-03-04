Preview Rayo Vallecano vs Real Oviedo: Misi Menjauh dari Zona Merah di Vallecas

Rayo Vallecano vs Real Oviedo(ChatGPT)

RAYO Vallecano akan menjamu juru kunci klasemen, Real Oviedo, dalam laga tunda pekan ke-23 La Liga 2025/2026 di Estadio de Vallecas, Madrid, pada Kamis (5/3) dini hari pukul 01.00 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang sedang berjuang di papan bawah klasemen.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Laga ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya ditunda pada Februari lalu akibat kondisi drainase dan rumput stadion yang buruk. Rayo Vallecano menatap laga ini dengan modal positif setelah tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir di liga.

Sebaliknya, Real Oviedo masih terpuruk di posisi ke-20. Tim asuhan Guillermo Almada ini membutuhkan keajaiban untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Spanyol musim depan. Kekalahan 0-1 dari Atletico Madrid pekan lalu semakin memperberat langkah mereka untuk keluar dari zona degradasi.

Baca juga : Preview La Liga: Rayo Vallecano vs Real Oviedo: Duel Hidup Mati Tim Papan Bawah

Statistik Kunci Pertandingan

Kategori Rayo Vallecano Real Oviedo Posisi Klasemen 15 20 Poin 27 17 Gol Dicetak 23 16 Top Skor Jorge de Frutos (4 Gol) Ilyas Chaira (3 Gol)

Prediksi Susunan Pemain

Rayo Vallecano (4-2-3-1)

Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Pathe Ciss, Gerard Gumbau; Ilias Akhomach, Isi Palazon, Alvaro Garcia; Jorge de Frutos.

Pelatih: Iñigo Pérez

Baca juga : Preview La Liga Real Oviedo vs Atletico Madrid: Head to Head dan Perbandingan Skuad

Real Oviedo (4-2-3-1)

Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, David Carmo, Javi Lopez; Nicolas Fonseca, Kwasi Sibo; Haissem Hassan, Santi Cazorla, Ilyas Chaira; Federico Vinas.

Pelatih: Guillermo Almada

Head-to-Head (H2H)

02/11/25: Real Oviedo 0-0 Rayo Vallecano (La Liga)

21/05/21: Rayo Vallecano 4-1 Real Oviedo (Segunda Division)

19/01/21: Real Oviedo 0-0 Rayo Vallecano (Segunda Division)

10/02/20: Rayo Vallecano 1-1 Real Oviedo (Segunda Division)

Catatan Redaksi: Rayo Vallecano memiliki rekor kandang yang sangat solid saat menjamu Oviedo. Mereka tidak pernah kalah dalam 6 pertemuan kandang terakhir melawan klub asal Asturias tersebut di semua kompetisi.

Prediksi Skor

Melihat performa buruk Real Oviedo di laga tandang (8 kekalahan dari 12 laga), Rayo Vallecano sangat diunggulkan. Dukungan publik Vallecas dan kembalinya ketajaman Alvaro Garcia diprediksi akan membawa kemenangan bagi tuan rumah.

Prediksi Skor: Rayo Vallecano 2-0 Real Oviedo

Pertanyaan Terkait (FAQ)

Di mana pertandingan Rayo Vallecano vs Real Oviedo dimainkan?

Pertandingan akan berlangsung di Estadio de Vallecas, markas Rayo Vallecano di kota Madrid.

Siapa pemain kunci yang absen dalam laga ini?

Rayo Vallecano memiliki skuad yang hampir lengkap, hanya Diego Mendez yang absen lama. Sementara Oviedo masih meragukan kondisi bek utama David Costas dan Eric Bailly.

Mengapa pertandingan ini sempat ditunda?

Pertandingan pekan ke-23 ini ditunda dari jadwal aslinya pada Februari karena permukaan lapangan di Vallecas dianggap tidak aman setelah hujan deras dan pekerjaan pemasangan rumput baru.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

