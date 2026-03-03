Real Madrid Terpeleset dari Klasemen Liga Spanyol, Perburuan Gelar La Liga Kian Berat

Real Madrid vs Getafe(instagram/@realmadrid )

LANGKAH Real Madrid dalam perburuan gelar La Liga kian berat. Los Blancos takluk 0-1 dari Getafe di Santiago Bernabeu, Selasa (3/3) dini hari WIB dan kini tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Liga Spanyol, Barcelona.

Gol tunggal Martin Satriano menjadi pembeda. Sepakan keras penyerang Uruguay itu dari tepi kotak penalti tak mampu dijangkau kiper Madrid. Bagi Madrid, kekalahan itu menjadi yang kedua secara beruntun di liga, pertama sejak 2020.

Petaka tuan rumah kian lengkap setelah Franco Mastantuono diganjar kartu merah pada masa injury time akibat protes kepada wasit. Pelatih Madrid, Alvaro Arbeloa, mengakui timnya tak tampil maksimal.

“Kami seharusnya bisa berbuat lebih baik. Para pemain sudah berusaha dan kami memiliki peluang yang lebih bersih dibanding mereka. Namun di sepak bola, pantas saja tidak cukup. Getafe bermain sangat baik,” ujarnya.

Madrid tampil tanpa Kylian Mbappe yang masih menjalani pemulihan cedera lutut. Arbeloa memasang Gonzalo Garcia untuk mendampingi Vinicius Junior di lini depan.

Tuan rumah sebenarnya mengawali laga dengan agresif. Vinicius memeroleh peluang emas di awal pertandingan namun tembakannya mampu ditepis David Soria dengan kaki.

Arda Guler juga nyaris memecah kebuntuan, tetapi sepakan melengkungnya ditepis Soria. Getafe sempat dibuat cemas saat Antonio Rudiger bertabrakan keras dengan Diego Rico. Lutut bek Jerman itu mengenai kepala Rico dalam duel udara.

Gol akhirnya lahir lewat skema sederhana. Mauro Arambarri menyundul bola ke arah Satriano yang berdiri bebas di luar kotak penalti. Satriano melepaskan tendangan voli akurat yang bersarang ke sudut gawang.

Di babak kedua, Soria kembali menjadi tembok kokoh. Ia menggagalkan sejumlah peluang, termasuk dari Vinicius.

Penampilan Madrid terkesan terputus-putus dan minim kreativitas. Situasi itu jelas bukan modal ideal jelang lawatan ke markas Celta Vigo akhir pekan mendatang sebelum menjamu Manchester City asuhan Pep Guardiola pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kondisi Mbappe pun masih belum pasti.

Bagi Getafe, kemenangan itu mengangkat mereka ke posisi ke-11 klasemen. Hasil tersebut juga spesial karena menjadi kemenangan pertama mereka di Bernabeu sejak 2008.

“Sangat sulit meraih poin di sini. Kami bekerja luar biasa dalam bertahan, mencetak gol, dan bahkan hampir menambah gol lagi di akhir laga,” kata bek Getafe, Kiko Femenia.

(AFP/H-4)