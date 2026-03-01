Preview Real Madrid vs Getafe: Misi Kudeta Takhta di Tengah Badai Cedera

Real Madrid vs Getafe(ChatGPT)

Real Madrid akan menghadapi ujian konsistensi saat menjamu Getafe dalam lanjutan La Liga pekan ke-26 di Santiago Bernabeu, Selasa (3/3) dini hari WIB. Dengan selisih hanya satu poin dari Barcelona, kemenangan menjadi harga mati bagi Los Blancos untuk menjaga asa juara.

Badai Cedera Menghantui El Real

Tuan rumah harus memutar otak karena kehilangan banyak pemain kunci. Kylian Mbappe dan Jude Bellingham dipastikan absen. Di lini belakang, krisis semakin nyata dengan cederanya Eder Militao dan Raul Asencio. Pelatih Alvaro Arbeloa kemungkinan besar akan menduetkan Antonio Rudiger dan David Alaba di jantung pertahanan.

Harapan Madrid bertumpu pada Vinicius Junior yang tampil impresif musim ini dengan catatan 9 gol di liga. Kembalinya Rodrygo ke bangku cadangan juga menjadi angin segar bagi lini serang yang mulai menipis opsinya.

Getafe dan Tembok Pertahanan Bordalas

Getafe datang sebagai tim underdog namun memiliki reputasi sebagai tim yang sulit ditembus. Meski berada di posisi ke-13, tim asuhan Pepe Bordalas ini seringkali merepotkan tim besar dengan permainan fisik dan disiplin tinggi. Namun, rekor pertemuan tidak berpihak pada mereka; Getafe selalu kalah dalam 17 laga tandang terakhir melawan Real Madrid di Bernabeu.

Statistik Kunci Real Madrid vs Getafe Head-to-Head Terakhir Real Madrid menang 8 kali berturut-turut Rata-rata Gol Pertemuan 3.06 gol per pertandingan Performa Kandang Madrid 5 kemenangan beruntun di Bernabeu Produktivitas Getafe 20 gol (Terendah kedua di La Liga)

Prediksi Skor

Melihat dominasi sejarah dan kualitas skuad yang ada, Real Madrid tetap diunggulkan meski tanpa beberapa bintang utama. Getafe diprediksi akan bermain sangat defensif sejak menit awal.

Prediksi: Real Madrid 2-0 Getafe.

Pertanyaan untuk Pembaca

Tanpa Mbappe dan Bellingham, mampukah Vinicius Junior memikul beban serangan Real Madrid sendirian dalam derby kali ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar!

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.