Preview Real Madrid vs Getafe: Misi Kudeta Takhta di Tengah Badai Cedera

Headline
Real Madrid akan menghadapi ujian konsistensi saat menjamu Getafe dalam lanjutan La Liga pekan ke-26 di Santiago Bernabeu, Selasa (3/3) dini hari WIB. Dengan selisih hanya satu poin dari Barcelona, kemenangan menjadi harga mati bagi Los Blancos untuk menjaga asa juara.
Tuan rumah harus memutar otak karena kehilangan banyak pemain kunci. Kylian Mbappe dan Jude Bellingham dipastikan absen. Di lini belakang, krisis semakin nyata dengan cederanya Eder Militao dan Raul Asencio. Pelatih Alvaro Arbeloa kemungkinan besar akan menduetkan Antonio Rudiger dan David Alaba di jantung pertahanan.
Harapan Madrid bertumpu pada Vinicius Junior yang tampil impresif musim ini dengan catatan 9 gol di liga. Kembalinya Rodrygo ke bangku cadangan juga menjadi angin segar bagi lini serang yang mulai menipis opsinya.
Getafe datang sebagai tim underdog namun memiliki reputasi sebagai tim yang sulit ditembus. Meski berada di posisi ke-13, tim asuhan Pepe Bordalas ini seringkali merepotkan tim besar dengan permainan fisik dan disiplin tinggi. Namun, rekor pertemuan tidak berpihak pada mereka; Getafe selalu kalah dalam 17 laga tandang terakhir melawan Real Madrid di Bernabeu.
|Head-to-Head Terakhir
|Real Madrid menang 8 kali berturut-turut
|Rata-rata Gol Pertemuan
|3.06 gol per pertandingan
|Performa Kandang Madrid
|5 kemenangan beruntun di Bernabeu
|Produktivitas Getafe
|20 gol (Terendah kedua di La Liga)
Melihat dominasi sejarah dan kualitas skuad yang ada, Real Madrid tetap diunggulkan meski tanpa beberapa bintang utama. Getafe diprediksi akan bermain sangat defensif sejak menit awal.
Prediksi: Real Madrid 2-0 Getafe.
Tanpa Mbappe dan Bellingham, mampukah Vinicius Junior memikul beban serangan Real Madrid sendirian dalam derby kali ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar!
