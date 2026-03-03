Real Madrid Takluk dari Getafe, Alvaro Arbeloa Pasang Badan dan Tolak Menyerah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PELATIH Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menegaskan perburuan gelar juara La Liga musim ini belum berakhir bagi timnya. Meski menelan kekalahan pahit 0-1 dari Getafe di Santiago Bernabeu, Arbeloa menjamin skuat Los Blancos akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan.
Kekalahan ini membuat Real Madrid kini tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen. Namun, dengan 12 pertandingan tersisa, Arbeloa tetap optimistis.
"Masih ada 36 poin yang bisa diperebutkan dan kami tidak punya tujuan lain selain berjuang mendapatkan seluruh 36 poin tersebut. Tidak ada seorang pun di sini yang akan melempar handuk. Ini adalah Real Madrid dan tidak ada yang menyerah sampai pertandingan terakhir," tegas Arbeloa dalam konferensi pers usai laga.
Arbeloa menilai timnya tampil cukup kompetitif dan menciptakan lebih banyak peluang bersih dibandingkan tim tamu. Ia menyoroti peluang emas yang didapat Vinicius Junior, Antonio Rudiger, hingga Rodrygo yang gagal dikonversi menjadi gol.
"Kami memiliki peluang yang jauh lebih jelas daripada mereka. Kami mencoba mencetak gol sejak menit pertama. Saya pikir kami layak mencetak gol, tetapi sepak bola bukan tentang kepantasan. Getafe melakukan pekerjaan hebat, seperti yang selalu mereka lakukan," ujarnya.
Arbeloa juga mengakui adanya ketergantungan tim pada kemampuan dribel Vinicius Junior. Ia mencatat timnya perlu lebih agresif di kedua sisi sayap dan tidak hanya terpaku pada satu jalur serangan untuk membongkar pertahanan blok rendah lawan.
Menanggapi hasil buruk ini, Arbeloa secara jantan menyatakan dirinya adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Ia menolak untuk menyalahkan absennya pemain pilar seperti Jude Bellingham atau Kylian Mbappe sebagai alasan kekalahan.
"Meningkatkan permainan kami adalah tanggung jawab dan tugas saya. Jika ada yang bertanggung jawab atas kekalahan ini, itu adalah saya. Saya menerimanya, dan yang bisa saya lakukan sekarang adalah bekerja dengan para pemain saya," kata Arbeloa.
Terkait pergantian pemain, Arbeloa menjelaskan bahwa David Alaba ditarik keluar karena mengalami sedikit ketegangan otot. Sementara itu, mengenai Thiago yang mendapatkan cemoohan saat ditarik keluar, Arbeloa justru memberikan pembelaan. Ia menilai Thiago tampil fantastis dengan kepribadian yang kuat meski itu merupakan penampilan perdananya sebagai starter.
Kini, Real Madrid harus segera bangkit karena jadwal padat telah menanti. Setelah bertandang ke markas Celta Vigo di Balaidos, mereka akan menghadapi laga krusial di Liga Champions melawan Manchester City.
Namun, tantangan berat menanti di laga berikutnya. Kartu kuning yang diterima Dean Huijsen dan Carreras, serta kartu merah Franco Mastantuono akibat protes kepada wasit, membuat Real Madrid harus kehilangan tiga pemain penting untuk pertandingan di Vigo mendatang. (Real Madrid/Z-2)
Melihat hasil La Liga, Real Madrid kalah dari Getafe Pelatih Madrid Alvaro Arbeloa, menegaskan timnya belum menyerah dalam perburuan gelar Liga Spanyol
Preview lengkap Real Madrid vs Getafe di Santiago Bernabeu. Madrid krisis pemain, mampukah Getafe curi poin di Derby Madrid? Cek jadwal & lineups
Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, mengakui bahwa efektivitas menjadi pembeda dalam laga La Liga kontra Osasuna.
Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, bereaksi usai kekalahan perdana di La Liga kontra Osasuna. Soroti lambatnya aliran bola hingga status Kylian Mbappe.
Real Madrid bidik kemenangan ke-9 beruntun saat bertandang ke markas Osasuna di El Sadar. Simak prediksi skor, lineup, dan statistik kunci di sini.
Espanyol gagal memutus tren negatif mereka di La Liga setelah ditahan imbang 1-1 oleh Real Oviedo di RCDE Stadium.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
Valencia, saat ini, menduduki peringkat 12 klasemen La Liga dengan raihan 32 poin dari 27 laga.
Akibat hasil imbang ini, Sevilla berada di peringkat 14 klasemen La Liga dengan raihan 31 poin, sama dengan raihan Rayo Vallecano yang berada satu posisi di atas dengan keunggulan selisih gol.
Kemenangan atas Real Betis ini menjadi kemenangan beruntun yang impresif bagi Getafe, setelah pada pekan sebelumnya mereka berhasil mencuri kemenangan 1-0 di kandang Real Madrid.
Tambahan tiga poin dari laga melawan Elche membuat Villarreal kini mengoleksi 54 poin dari 27 pertandingan dan menduduki peringkat empat klasemen La Liga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved