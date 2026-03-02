Preview La Liga: Real Madrid vs Getafe , Perburuan Takhta di Tengah Badai Cedera

Real Madrid vs Getafe(instagram/@realmadrid )

PERTANDINGAN Real Madrid vs Getafe yang bertajuk Derby Madrid mini di Santiago Bernabeu digelar pada Senin malam (Selasa (3/3) dini hari WIB). Pertandingan pekan ke-26 ini menjadi krusial bagi skuad asuhan Alvaro Arbeloa untuk terus menempel ketat Barcelona di puncak klasemen La Liga.

Meskipun diunggulkan secara historis, Los Blancos sedang menghadapi tantangan besar berupa badai cedera yang menghantam pilar-pilar utama mereka. Di sisi lain, Getafe datang dengan misi menjauh dari zona degradasi dan mencoba memanfaatkan situasi pincang sang raksasa.

Statistik Kunci & Head-to-Head

Benteng Bernabeu: Real Madrid memenangkan 17 pertandingan kandang terakhir mereka melawan Getafe di semua kompetisi.

Real Madrid memenangkan 17 pertandingan kandang terakhir mereka melawan Getafe di semua kompetisi. Pertahanan Kokoh: Madrid mencatatkan clean sheet dalam 4 pertemuan terakhir melawan Getafe.

Madrid mencatatkan dalam 4 pertemuan terakhir melawan Getafe. Kondisi Terkini: Real Madrid duduk di posisi kedua dengan 60 poin, tertinggal 4 poin dari Barcelona yang sudah bermain lebih dulu pekan ini.

Info Pertandingan Lokasi: Stadion Santiago Bernabeu, Madrid

Waktu: Selasa, 3 Maret 2026

Kick-off: 03.00 WIB Baca juga : Preview Real Madrid vs Getafe: Misi Kudeta Takhta di Tengah Badai Cedera

Kabar Tim: Krisis Pemain Kunci

Real Madrid

Alvaro Arbeloa harus memutar otak karena kehilangan banyak pemain inti. Kylian Mbappe (cedera lutut) dan Jude Bellingham (cedera hamstring) dipastikan absen. Di lini pertahanan, Raul Asencio menyusul Eder Militao ke ruang perawatan setelah mengalami cedera leher di Liga Champions. David Alaba atau Aurelien Tchouameni kemungkinan akan ditarik menjadi bek tengah darurat mendampingi Antonio Rudiger.

Getafe

Getafe kehilangan bek veteran Djene Dakonam akibat hukuman kartu merah. Pelatih Jose Bordalas diprediksi akan menerapkan taktik parkir bus dengan formasi lima bek untuk meredam Vinicius Jr yang sedang dalam performa tajam (6 gol dalam 5 laga terakhir).

Prediksi Susunan Pemain

Tim Prediksi Starting XI Real Madrid Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Arda Guler, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. Getafe Soria; Femenia, Duarte, Romero, Rico, Iglesias; Milla, Martin, Arambarri; Satriano, Vazquez.

(H-4)