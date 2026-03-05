Rayo Vallecano vs Real Oviedo: Hantam Real Oviedo 3-0, Rayo Vallecano Menjauh dari Ancaman Degradasi

Rayo Vallecano raih kemenangan krusial 3-0 atas Real Oviedo di LaLiga. Jorge de Frutos jadi bintang dengan dua gol, bawa Los Franjirrojos menjauh dari zona merah.(Rayo Vallecano)

RAYO Vallecano sukses memetik kemenangan krusial dalam upaya mereka mempertahankan posisi di kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Bertanding di Campo de Fútbol de Vallecas, tim berjuluk Los Franjirrojos itu melibas tamunya, Real Oviedo, dengan skor telak 3-0. Jorge de Frutos menjadi bintang lapangan lewat torehan dua golnya.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Rayo atas Oviedo menjadi lima pertandingan berturut-turut. Hasil ini juga sangat vital bagi kedua tim yang tengah berjuang untuk bertahan di LaLiga.

Dominasi Tuan Rumah Sejak Babak Pertama

Pertandingan ini sebelumnya sempat dijadwalkan ulang karena masalah pada permukaan lapangan. Meski kondisi lapangan masih membuat beberapa pemain terpeleset, kedua tim tampil terbuka sejak peluit pertama dibunyikan.

Ilias Akhomach sempat mengancam lewat tendangan spekulatif yang dipisahkan secara canggung oleh kiper Aarón Escandell. Sementara itu, tim tamu mencoba membalas melalui pergerakan lincah Haissem Hassan, meski penyelesaian akhirnya masih melebar.

Seiring berjalannya babak pertama, Rayo Vallecano mulai memegang kendali permainan. Florian Lejeune dan Unai López bergantian memberikan ancaman ke gawang Oviedo. De Frutos sempat tampak frustrasi setelah beberapa peluangnya digagalkan oleh lini pertahanan lawan yang dipimpin Lucas Ahijado dan Dani Calvo.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-44. Berawal dari tembakan Andrei Ratiu yang berhasil ditepis, De Frutos dengan sigap menyambar bola muntah untuk membawa tuan rumah unggul 1-0 sebelum jeda antarbabak.

Kendali Penuh Rayo

Memasuki babak kedua, pelatih Real Oviedo, Guillermo Almada, merespons dengan melakukan pergantian ganda. Namun, rencana tersebut buyar hanya tiga menit setelah babak kedua dimulai. Pelanggaran keras Ahijado terhadap Álvaro García di kotak terlarang membuat wasit menunjuk titik putih.

De Frutos yang maju sebagai eksekutor sukses menyarangkan bola ke pojok bawah gawang, meski kiper Escandell sebenarnya sudah melompat ke arah yang benar. Skor berubah menjadi 2-0.

Dominasi Rayo berlanjut. Pada menit ke-60, Pathé Ciss berhasil merebut penguasaan bola yang kemudian diteruskan oleh López kepada Álvaro García. Lewat upaya kedua, García sukses menaklukkan Escandell untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0.

Situasi Klasemen

Real Oviedo sempat mencoba bangkit melalui peluang dari pemain pengganti Thiago Borbas dan sepakan jarak jauh Nico Fonseca, namun penampilan apik kiper Augusto Batalla serta sapuan bola Lejeune di garis gawang memastikan kemenangan bersih bagi tuan rumah.

Dengan hasil ini, Rayo Vallecano kini tak terkalahkan dalam empat laga terakhir dan duduk nyaman dengan keunggulan enam poin di atas zona degradasi. Sebaliknya, kekalahan beruntun ini membuat Oviedo semakin terpuruk, tertinggal sembilan poin dari Elche di peringkat ke-17 yang merupakan zona aman LaLiga. (Flash Score/Z-2)