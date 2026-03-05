Real Oviedo Terpuruk, Guillermo Almada Akui Performa Terburuk Sejak Menjabat

Pasca kekalahan telak dari Rayo Vallecano, pelatih Real Oviedo Guillermo Almada mengakui performa terburuk timnya. (Real Oviedo)

MANAJER Real Oviedo, Guillermo Almada, tidak menutupi rasa kecewanya setelah timnya dilibas 3-0 oleh Rayo Vallecano pada Rabu waktu setempat. Dalam konferensi pers yang penuh nada kritik diri, pelatih asal Uruguay tersebut mengambil tanggung jawab penuh atas hasil minor ini dan menuntut reaksi cepat dari anak asuhnya.

Almada mengakui secara terbuka bahwa kekalahan di Campo de Fútbol de Vallecas tersebut merupakan titik terendah performa tim sejak ia memimpin Oviedo.

Faktor Kelelahan dan Hilangnya Gairah Bertanding

Menurut analisis Almada, salah satu penyebab utama kekalahan telak tersebut adalah akumulasi kelelahan pemain. Jadwal padat setelah sebelumnya menghadapi Atlético Madrid membuat para pemain kehilangan kesegaran fisik dan mental di lapangan.

"Saya tidak menyerah pada apa pun, meskipun kami memainkan pertandingan terburuk kami sejak kami berada di sini. Saya melihat tim kelelahan dari pertandingan tempo hari. Kami mencoba untuk pulih, tetapi kami kekurangan percikan yang diperlukan. Kami bermain buruk dan tidak pantas mendapatkan hasil lain selain ini," jelas Almada.

Ia menambahkan bahwa sepak bola terkadang memberikan jalan yang berduri dan sulit. "Sekarang kami harus mencoba untuk bangkit kembali. Kami perlu mengembalikan kebugaran para pemain dan membuat keputusan terbaik," imbuhnya.

Pemain Terluka dan Badai Cedera

Kekalahan ini semakin menyakitkan bagi Oviedo karena salah satu pemain mereka, Thiago Borbas, harus menyelesaikan laga dalam kondisi cedera setelah semua kuota pergantian pemain habis digunakan. Almada menekankan bahwa moral tim saat ini sedang terguncang.

"Para pemain sedang terluka. Kami mengakhiri pertandingan dengan Borbas yang cedera setelah kami sudah menggunakan semua pergantian pemain. Hasilnya menyakitkan, tetapi kami adalah pria dewasa dan kami harus bangkit untuk hari Senin," tegasnya.

Tanggung Jawab Penuh Sang Manajer

Almada mengakui dirinya tidak bisa memaksimalkan rotasi pemain meski telah melakukan lima pergantian. Ia merasa timnya kekurangan semangat juang dan ketajaman yang biasanya menjadi ciri khas mereka.

"Kami dapat melakukan lima perubahan, tetapi jika kami bisa melakukan sebelas perubahan, kami akan melakukannya. Kami juga kurang semangat juang. Kami hanya bisa mencari alternatif terbaik dari apa yang kami miliki. Jika ada yang patut disalahkan atas kekalahan ini, itu adalah saya. Kami harus menemukan kekuatan dalam kelemahan kami dan menghadapi pertandingan hari Senin," pungkasnya.

Real Oviedo kini memiliki waktu singkat untuk memulihkan kondisi sebelum menghadapi laga krusial berikutnya melawan Espanyol. (Real Oviedo/Z-2)