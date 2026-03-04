Preview Real Sociedad vs Athletic Bilbao: Pertaruhan Gengsi di Derby Basque

Headline
Stadion Reale Arena akan menjadi saksi bisu duel hidup mati antara Real Sociedad dan Athletic Bilbao dalam laga leg kedua semifinal Copa del Rey 2025/2026, Kamis (5/3/2026) dini hari WIB. Dengan tiket final sebagai taruhannya, laga bertajuk El Derbi Vasco ini diprediksi akan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal.
Real Sociedad memegang kendali penuh atas nasib mereka sendiri. Kemenangan tipis 1-0 di San Mames pada leg pertama memberikan modal berharga bagi skuad asuhan Pellegrino Matarazzo. Gol Beñat Turrientes di markas lawan tidak hanya memberikan keunggulan agregat, tetapi juga suntikan kepercayaan diri yang luar biasa.
Kondisi tim tuan rumah terbilang cukup impresif. Sejak pergantian pelatih ke Matarazzo pada Desember lalu, Sociedad menjelma menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Meski tanpa Takefusa Kubo yang cedera, kembalinya Ander Barrenetxea memberikan opsi serangan yang lebih dinamis untuk menemani kapten Mikel Oyarzabal di lini depan.
Bagi Athletic Bilbao, tantangan kali ini terasa sangat berat. Mereka tidak hanya harus mengejar defisit satu gol, tetapi juga harus melawan kutukan di Reale Arena. Tercatat, Los Leones belum pernah meraih kemenangan dalam sembilan kunjungan terakhir mereka ke markas Sociedad tersebut.
Masalah cedera juga menghantui Ernesto Valverde. Absennya Nico Williams dan cedera bahu mendadak yang dialami Iñigo Ruiz de Galarreta menjadi pukulan telak. Harapan kini tertumpu pada ketajaman Gorka Guruzeta dan kecepatan Iñaki Williams untuk membongkar pertahanan rapat tuan rumah yang baru kebobolan satu gol dalam tiga laga terakhir di kompetisi piala domestik ini.
|Detail Pertandingan
|Keterangan
|Kompetisi
|Copa del Rey (Semifinal Leg 2)
|Stadion
|Reale Arena (Anoeta), San Sebastian
|Waktu
|Kamis, 5 Maret 2026 | 03:00 WIB
|Agregat Sementara
|Real Sociedad 1-0 Athletic Bilbao
Melihat tren pertemuan kedua tim, laga ini kemungkinan besar akan kembali berjalan dengan skor tipis. Real Sociedad dikenal sangat disiplin dalam bertahan musim ini, terutama saat bermain di depan pendukung sendiri. Mereka diprediksi akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Goncalo Guedes.
Di sisi lain, Bilbao dipaksa keluar menyerang sejak awal. Jika mereka gagal mencetak gol cepat, tekanan akan semakin besar dan ruang di lini belakang bisa dimanfaatkan oleh kecerdikan Mikel Oyarzabal. Keunggulan satu gol di leg pertama membuat Sociedad lebih difavoritkan untuk melaju ke partai final Copa del Rey 2026.
