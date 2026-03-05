Real Sociedad vs Athletic Bilbao: Bekuk Athletic Bilbao, Real Sociedad Tantang Atletico Madrid di Final Copa del Rey

Real Sociedad melaju ke final Copa del Rey setelah menang agregat 2-0 atas rival sekota Athletic Bilbao. (Real Sociedad)

REAL Sociedad berhasil mengamankan tiket ke babak final Copa del Rey setelah menumbangkan rival abadi mereka, Athletic Bilbao, dengan skor 1-0 di Reale Arena. Kemenangan ini memastikan keunggulan agregat 2-0 bagi tim berjuluk La Real dan membawa mereka menantang Atletico Madrid di partai puncak.

Atmosfer luar biasa menyelimuti laga Derby Basque ini. Tim tamu, Athletic Bilbao, hampir saja mencetak gol cepat di dua menit pertama melalui sundulan Alex Berenguer yang meleset tipis dari gawang. Kedua tim tampil terbuka dan saling serang sejak awal laga.

Kiper Bilbao, Alex Padilla, dipaksa bekerja keras melakukan penyelamatan gemilang saat menghalau tendangan bebas melengkung dari Carlos Soler. Meski peluang bersih sulit didapatkan, kapten kedua tim, Mikel Oyarzabal dari Sociedad dan Iñaki Williams dari Bilbao, tampil menonjol dalam memimpin rekan-rekan mereka di lapangan.

Baca juga : Preview Real Sociedad vs Athletic Bilbao: Pertaruhan Gengsi di Derby Basque

Sepuluh menit sebelum turun minum, Sociedad mendapatkan peluang emas. Namun, Carlos Soler secara mengejutkan gagal mengonversi peluang saat tinggal berhadapan dengan Padilla. Skor kacamata bertahan hingga jeda antarbabak.

Dominasi dan Drama Penalti

Memasuki babak kedua, Athletic Bilbao yang tertinggal agregat mencoba tampil lebih agresif. Iñaki Williams sempat mengancam setelah berhasil mengecoh Sergio Gomez, namun sang bek Sociedad mampu bangkit dengan cepat untuk memblokir arah bola.

Sergio Gomez kembali menjadi pahlawan pertahanan Sociedad tak lama kemudian. Ia berhasil menjulurkan kaki di saat yang tepat untuk menggagalkan upaya Oihan Sancet yang sudah terbebas dari kawalan. Saat Bilbao semakin gencar menekan untuk mengejar ketertinggalan, mereka justru menjadi rentan terhadap serangan balik cepat tuan rumah.

Pukulan telak bagi Los Leones akhirnya tercipta empat menit sebelum waktu normal berakhir. Real Sociedad mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi dengan dingin oleh sang kapten, Mikel Oyarzabal. Meski kiper Padilla mencoba melakukan provokasi untuk memecah konsentrasi, Oyarzabal tetap tenang dan memastikan kemenangan bagi timnya.

Hasil ini memberikan kesempatan bagi Real Sociedad untuk memenangkan trofi Copa del Rey untuk keempat kalinya. Ini juga akan menjadi penampilan final pertama mereka di hadapan penonton langsung sejak tahun 1988, mengingat kemenangan mereka pada final "2020" silam digelar tanpa penonton akibat pandemi. (Flash Score/Z-2)