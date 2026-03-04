Barcelona vs Atletico Madrid: Kounde dan Balde Dipastikan Cedera, Absen Beberapa Pekan

Jules Kounde(Miguel MEDINA / AFP)

BARCELONA mengonfirmasi bahwa dua pemain bertahan mereka, Jules Kounde dan Alejandro Balde mengalami cedera otot di paha kiri yang membuat keduanya harus absen selama beberapa pekan.

Keduanya cedera setelah pertandingan sengit leg kedua Piala Raja (Copa del Rey) Barcelona vs Atletico Madrid pada Rabu. Kounde mengalami cedera pada bagian tengah otot biceps femoris di paha kirinya.

Berdasarkan laman resmi klub pada Rabu, Barcelona tidak menetapkan jadwal pasti untuk proses pemulihan sang pemain dan memilih menunggu perkembangan kondisinya, bek asal Prancis tersebut diperkirakan akan absen dalam sejumlah laga penting.

Akibat cedera tersebut, Kounde dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Prancis dalam laga uji coba di Amerika Serikat.

Selain itu, peluangnya tampil dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle juga dinilai hampir mustahil pada saat ini.

Sementara itu, Balde didiagnosis mengalami cedera distal biceps femoris, yang juga berada di paha kiri. Tim medis Barcelona memperkirakan proses pemulihan bek kiri tersebut akan memakan waktu sekitar satu bulan sebelum dapat kembali merumput.

Absennya dua pemain ini membuat Barcelona kekurangan opsi di bek sayap, terutama di tengah jadwal padat yang mencakup sejumlah pertandingan penting di Liga Spanyol maupun Liga Champions. (Ant/Z-4)