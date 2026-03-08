Osasuna vs Mallorca 2-2, Drama Menit Akhir Gagalkan Kemenangan Los Piratas

RCD Mallorca gagal keluar dari zona degradasi setelah ditahan imbang Osasuna 2-2. Keunggulan dua gol Vedat Muriqi buyar akibat gol telat Ante Budimir.(Osasuna)

RCD Mallorca harus menelan pil pahit setelah keunggulan dua gol mereka sirna di menit-menit akhir saat bertandang ke markas CA Osasuna. Laga dramatis yang berlangsung di Stadion El Sadar tersebut berakhir imbang 2-2, menandai hasil seri ketiga berturut-turut dalam rekor pertemuan kedua tim.

Mallorca datang dengan misi besar untuk keluar dari zona degradasi setelah menelan empat kekalahan beruntun. Sebaliknya, Osasuna yang baru saja mengalahkan Real Madrid beberapa waktu lalu, justru tampak kesulitan mengembangkan permainan di awal laga meski bermain di hadapan pendukung sendiri.

Blunder Fatal dan Dominasi Muriqi

Tim tamu sebenarnya memulai laga dengan sangat baik, mendominasi penguasaan bola hingga 75% di 15 menit pertama. Namun, kebuntuan pecah justru berkat kesalahan fatal kiper Osasuna, Sergio Herrera.

Herrera melakukan blunder besar saat merangsek keluar dari sarangnya untuk membuang bola dengan sundulan. Sial baginya, bola justru mengenai Vedat Muriqi yang berada di posisi tepat. Penyerang andalan Mallorca itu pun dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang kosong untuk membawa timnya unggul 1-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pemain pengganti Sergi Darder memberikan dampak instan. Belum genap 10 menit di lapangan, ia mengirimkan umpan matang kepada Muriqi. Dengan tenang, Muriqi mengecoh bek lawan sebelum melepaskan tembakan rendah ke pojok gawang. Gol ke-18 Muriqi musim ini tersebut membawa Los Piratas unggul nyaman 2-0.

Hujan Kartu Merah dan Kebangkitan Osasuna

Petaka bagi Mallorca dimulai ketika Jan Virgili, yang baru masuk sebagai pemain pengganti, langsung diusir wasit akibat tekel keras terhadap Raul Moro. Meski unggul jumlah pemain, Osasuna juga harus kehilangan Raul Garcia yang menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras terhadap Samu Costa.

Dalam situasi 10 lawan 10, Osasuna justru menemukan momentum kebangkitan. Pada menit ke-89, Kike Barja berhasil memperkecil ketertinggalan melalui sontekan jarak dekat, mengubah skor menjadi 2-1 dan menghidupkan harapan tuan rumah.

Drama mencapai puncaknya di masa injury time. Pada menit ke-90+5, Ante Budimir melepaskan tembakan terukur dari tepi kotak penalti yang menggetarkan jala gawang Mallorca. Skor imbang 2-2 pun menjadi hasil akhir yang menyesakkan bagi tim tamu.

Hasil ini membuat Mallorca gagal merangkak keluar dari zona merah klasemen La Liga. Sementara bagi Osasuna, satu poin tambahan ini menjaga asa tipis mereka untuk tetap bersaing memperebutkan tiket kompetisi Eropa. (Flash Score/Z-2)