Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur, Los Rojiblancos Menang Telak di Metropolitano

Para pemain Atletico Madrid menyapa para pendukung mereka usai laga leg pertama 16 besar Liga Champions kontra Tottenham Hotspur.(AFP/JAVIER SORIANO)

MALAM yang tragis bagi Tottenham Hotspur terjadi di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Bertandang ke markas Atletico Madrid, tim asuhan Igor Tudor harus menelan pil pahit setelah dilibas dengan skor mencolok 5-2, Rabu (11/3/2026) dini hari WIB.

Pertandingan baru berjalan 22 menit, namun papan skor sudah menunjukkan angka 4-0 untuk keunggulan tuan rumah. Kesalahan individu dan rapuhnya lini pertahanan menjadi biang keladi kehancuran The Lilywhites di hadapan publik Madrid.

Drama 15 Menit Awal: Rekor Buruk Spurs

Petaka dimulai pada menit ke-6 saat kiper debutan Antonin Kinsky terpeleset saat memproses bola di area pertahanan. Julian Alvarez mencuri bola dan menyodorkannya kepada Marcos Llorente yang dengan tenang menaklukkan gawang Spurs. Ini merupakan awal dari keruntuhan mental tim tamu.

Menit ke-14, giliran Micky van de Ven yang kehilangan keseimbangan, memberikan ruang bagi Antoine Griezmann untuk mencetak gol kedua. Hanya selang beberapa detik setelah pertandingan dimulai kembali, Kinsky melakukan kesalahan fatal lainnya yang membiarkan Julian Alvarez mencetak gol ketiga Atletico pada menit ke-15.

Catatan Opta: Atletico Madrid menjadi tim pertama dalam sejarah knockout Liga Champions yang mampu unggul 3-0 hanya dalam waktu 15 menit.

Dominasi Total Los Rojiblancos

Igor Tudor mencoba menghentikan pendarahan dengan memasukkan kiper utama Guglielmo Vicario di menit ke-17. Namun, gawang Spurs kembali bobol pada menit ke-22 lewat sundulan Robin Le Normand memanfaatkan bola rebound.

Tottenham sempat memperkecil kedudukan melalui tendangan keras Pedro Porro di menit ke-26. Namun, di babak kedua, Julian Alvarez kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-55, menegaskan dominasi skuat Diego Simeone.

Gol telat dari Dominic Solanke di menit ke-82 hanya menjadi hiburan bagi Spurs yang kini menghadapi misi mustahil di leg kedua nanti.

Statistik Pertandingan Atletico Madrid vs Tottenham (Leg 1)

Kategori Atletico Madrid Tottenham Skor Akhir 5 2 Penguasaan Bola 52% 48% Total Tembakan 16 11 Tembakan Tepat Sasaran 9 4

Kekalahan ini semakin menyudutkan posisi Igor Tudor di kursi kepelatihan Tottenham, mengingat performa tim yang juga sedang terpuruk di kompetisi domestik. Leg kedua akan digelar di London pada 18 Maret mendatang.

