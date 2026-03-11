Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur, Los Rojiblancos Menang Telak di Metropolitano

Headline
MALAM yang tragis bagi Tottenham Hotspur terjadi di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Bertandang ke markas Atletico Madrid, tim asuhan Igor Tudor harus menelan pil pahit setelah dilibas dengan skor mencolok 5-2, Rabu (11/3/2026) dini hari WIB.
Pertandingan baru berjalan 22 menit, namun papan skor sudah menunjukkan angka 4-0 untuk keunggulan tuan rumah. Kesalahan individu dan rapuhnya lini pertahanan menjadi biang keladi kehancuran The Lilywhites di hadapan publik Madrid.
Petaka dimulai pada menit ke-6 saat kiper debutan Antonin Kinsky terpeleset saat memproses bola di area pertahanan. Julian Alvarez mencuri bola dan menyodorkannya kepada Marcos Llorente yang dengan tenang menaklukkan gawang Spurs. Ini merupakan awal dari keruntuhan mental tim tamu.
Menit ke-14, giliran Micky van de Ven yang kehilangan keseimbangan, memberikan ruang bagi Antoine Griezmann untuk mencetak gol kedua. Hanya selang beberapa detik setelah pertandingan dimulai kembali, Kinsky melakukan kesalahan fatal lainnya yang membiarkan Julian Alvarez mencetak gol ketiga Atletico pada menit ke-15.
Igor Tudor mencoba menghentikan pendarahan dengan memasukkan kiper utama Guglielmo Vicario di menit ke-17. Namun, gawang Spurs kembali bobol pada menit ke-22 lewat sundulan Robin Le Normand memanfaatkan bola rebound.
Tottenham sempat memperkecil kedudukan melalui tendangan keras Pedro Porro di menit ke-26. Namun, di babak kedua, Julian Alvarez kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-55, menegaskan dominasi skuat Diego Simeone.
Gol telat dari Dominic Solanke di menit ke-82 hanya menjadi hiburan bagi Spurs yang kini menghadapi misi mustahil di leg kedua nanti.
|Atletico Madrid
|Tottenham
|Skor Akhir
|5
|2
|Penguasaan Bola
|52%
|48%
|Total Tembakan
|16
|11
|Tembakan Tepat Sasaran
|9
|4
Kekalahan ini semakin menyudutkan posisi Igor Tudor di kursi kepelatihan Tottenham, mengingat performa tim yang juga sedang terpuruk di kompetisi domestik. Leg kedua akan digelar di London pada 18 Maret mendatang.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Tudor mengakui fokus utama timnya tetap pada upaya menjauh dari zona degradasi di kompetisi domestik.
