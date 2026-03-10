Bukan UCL, Prioritas Tottenham Hotspur Bertahan di Liga Inggris

Penyerang Tottenham Hotspur Brennan Johnson(AFP)

PELATIH interim Tottenham Hotspur Igor Tudor menegaskan bahwa prioritas utama timnya adalah bertahan di Liga Inggris dibandingkan perjalanan mereka di Liga Champions (UCL) musim ini.

Tottenham dijadwalkan menghadapi Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Riyadh Air Metropolitano Stadium pada Rabu (11/3).

Meski menyebut laga tersebut sebagai pertandingan yang indah, Tudor mengakui fokus utama timnya tetap pada upaya menjauh dari zona degradasi di kompetisi domestik.

“Kami harus mengatakan ini secara terbuka, tujuan utama kami adalah bertahan di Liga Inggris,” ujar Tudor yang dilansir The Guardian pada Rabu.

Spurs sebelumnya finis di posisi keempat pada fase liga Liga Champions 2025/26 sehingga langsung lolos ke babak 16 besar.

Laga melawan Atletico juga menjadi momen kembalinya Tottenham ke stadion tempat mereka tampil di final Liga Champions kurang dari tujuh tahun lalu.

Namun, situasi Tottenham di liga domestik sedang tidak ideal. Rentetan 11 pertandingan tanpa kemenangan membuat mereka kini hanya berjarak satu poin dari zona degradasi Liga Inggris.

Kondisi tersebut menambah tekanan bagi Tudor yang baru sekitar tiga pekan menjabat sebagai pelatih interim. Meski demikian, Tudor menegaskan timnya tetap memiliki ambisi untuk melangkah lebih jauh di Liga Champions.

“Itu tidak berarti kami tidak ingin melangkah ke babak berikutnya,” kata Tudor.

Dia juga menilai pertandingan melawan Atletico bisa menjadi kesempatan bagi timnya untuk berkembang sekaligus mencoba beberapa solusi baru yang mungkin berguna dalam perjuangan menghindari degradasi di liga.

Tottenham mendapat sedikit kabar baik menjelang pertandingan tersebut dengan kembalinya beberapa pemain yang sempat cedera, yakni Djed Spence, Radu Dragusin, dan Cristian Romero.

Menurut Tudor, pertandingan Liga Champions tetap memiliki arti penting bagi timnya karena dapat membantu membangun mentalitas yang berbeda.

“Pertandingan seperti ini memiliki mentalitas yang berbeda dan mungkin bisa membantu kami. Saya percaya laga seperti ini dapat membantu kami kembali ke jalur yang benar,” ujarnya. (Ant/P-3)